‘Derde klus als hoofdtrainer? Henry gebombardeerd tot droomkandidaat’

Donderdag, 16 maart 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:26

Thierry Henry is in beeld om als bondscoach aan de slag te gaan bij de Franse vrouwenploeg, zo weet L'Équipe donderdag te melden. De voormalig topspits moet als opvolger dienen van Corinne Diacre, die na onenigheid met een aantal sterspeelsters de wacht is aangezet door de Franse bond. Henry wordt nu, vier maanden voor de start van het WK vrouwenvoetbal, gebombardeerd tot 'droomkandidaat'.

Na het vertrek van Diacre is de Franse voetbalbond (FFF) vastbesloten om de vrouwenploeg nieuw leven in te blazen. Volgens informatie van L'Équipe droomt men er intern van om Henry voor de groep te zetten. De sportkrant benadrukt wel dat de optie slechts in de kinderschoenen staat en niet bekend is of de wereldkampioen van 1998 openstaat voor een dienstverband bij de Franse bond. Zijn gebrek aan ervaring als coach op het hoogste niveau zou weleens een minpunt kunnen zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Henry stond in zijn nog prille trainerscarrière slechts twee keer op eigen benen, in het seizoen 2018/19 bij AS Monaco en aansluitend bij CF Montréal. De afgelopen jaren deed hij vooral ervaring op als rechterhand van Roberto Martínez bij de nationale ploeg van België. Het is niet bekend of hij ervoor openstaat om opnieuw aan de slag te gaan als hoofdtrainer. Andere kandidaten die worden genoemd zijn Gérard Prêcheur (Paris Saint-Germain), Sonia Bompastor (Olympique Lyon), Sandrine Soubeyrand (Paris FC) en Hervé Renard.

Laatstgenoemde heeft geen ervaring in het vrouwenvoetbal, maar wordt geroemd om zijn werk bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië tijdens het afgelopen WK in Qatar. De Franse bond heeft een speciale commissie in het leven geroepen die alle kandidaten langs de meetlat moet leggen. Uiteindelijk zal een aanbeveling worden ingediend bij interim-president Philippe Diallo, waarna de nieuwe bondscoach slechts één moment heeft om zich voor te bereiden op het WK dat op 20 juli van start gaat in Australië en Nieuw-Zeeland.