Liverpool verzuimt aan klantenbinding te doen: Ferdinand vreest afgeketste deal

Donderdag, 16 maart 2023 om 08:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:17

Na de uitschakeling van Liverpool in de Champions League ontkomt ook Virgil van Dijk niet aan de nodige kritiek in de Engelse media. De centrumverdediger zit, net als de rest van het elftal, niet in de beste fase van zijn carrière en worstelt al tijden met de kwetsbaarheid in de achterhoede. Volgens Rio Ferdinand en Michael Owen ligt de inconsistentie van het elftal ten grondslag aan de vormdip bij de Oranje-captain.

Van Dijk is sinds zijn komst van Southampton in 2018 niet meer weg te denken uit de achterhoede van Liverpool. De sterkhouder werd afgelopen week echter ontmaskerd tijdens de 2-5 nederlaag in eigen huis tegen Real Madrid en zag de eliminatie woensdagavond voltooid worden in Estadio Santiago Bernabéu (1-0). Afgelopen weekend maakte Van Dijk ook al geen daverende indruk op bezoek bij Bournemouth (1-0).

"Er zijn fasen in je carrière waarin dingen niet volgens plan verlopen", concludeert Ferdinand bij BT Sport. "Maar als je kijkt naar geweldige centrumverdedigers als Vidic, Kompany, Campbell, Terry en Jaap Stam... Die jongens kenden geen slechte seizoenen of een vormdip van acht of negen wedstrijden. Soms ben je zo goed als het team om je heen. Van Dijk heeft het team niet laten presteren op de manier die bij zijn speelstijl past."

Owen is het eens met die conclusie en wees erop hoe de wisselvalligheid bij Liverpool het spel van Van Dijk heeft blootgelegd. "Als Liverpool goed speelt, heeft hij niet veel te doen. Dan veroveren ze de bal op de helft van de tegenstander. Het probleem is alleen dat het niet loopt. Als het team niet functioneert wordt het een stuk lastiger. Hij wordt vaak blootgesteld aan de één-tegen-één. Als Liverpool goed speelt merk je hem niet eens op en dweilt hij alles op."

Volgens Ferdinand heeft Liverpool niet aan klantenbinding gedaan en kunnen ze de komst van Jude Bellingham voorlopig uit het hoofd zetten. "Als Liverpool Bellingham haalt, zullen Stevie Gerrard en jullie (Michael Owen en Peter Crouch, red.) het kanaal overgezwommen zijn om hem te halen. Ik denk dat als hij dit vanavond heeft gezien, hij gedacht moet hebben: als Real Madrid en Liverpool voor mij in de race zijn, is er maar één plaats om naartoe te gaan!''