Jamie Carragher dringt na CL-debacle Liverpool aan op minimaal één aankoop

Donderdag, 16 maart 2023 om 07:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:44

Jamie Carragher is van mening dat Liverpool snel de markt op moet voor een nieuwe rechtsback. De voormalig verdediger van the Reds heeft woensdagavond na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League harde noten gekraakt over de defensieve opties. Carragher is van mening dat er snel een serieuze concurrent moet komen voor Trent Alexander-Arnold. Liverpool verloor na de 2-5 zeperd in eigen huis ook in Estadio Santiago Bernabéu: 1-0.

Alexander-Arnold was de voorbije seizoenen steevast verzekerd van een basisplaats onder Jürgen Klopp en vormde met zijn creativiteit een belangrijke schakel in het succes van de Duitse oefenmeester op Anfield. Tijdens de huidige jaargang wordt hij echter vaker beperkt tot verdedigen, waarin hij niet altijd wist te overtuigen. De achtste finale bleek woensdagavond het eindstation voor Liverpool en het is nog maar de vraag of kwalificatie kan worden afgedwongen voor het nieuwe seizoen.

De ploeg van Klopp bezet momenteel de zesde plek in de Premier League met een achterstand van zes punten op nummer vier Tottenham Hotspur. Liverpool-legende Carragher is van mening dat Alexander-Arnold 'een serieuze concurrent' nodig heeft, wil de club zich structureel kwalificeren voor het grootste Europese clubtoernooi. "Het is heel, heel zorgwekkend. Niet alleen voor Liverpool als team, maar ook voor hem", zei Carragher bij CBS Sports.

"En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat het niet langer zo doorkan. Hij is dit seizoen verdedigend echt een paar keer tekortgeschoten. Het probleem op die positie is dat ze nooit een fatsoenlijke concurrent hebben gehad voor Alexander-Arnold. Een van de redenen daarvoor is dat hij zo goed is geweest. Maar ik denk dat het moment nu is gekomen dat Liverpool een rechtsback moet kopen. Het is alleen de vraag hoeveel geld je daaraan uit wil geven."

Carragher is van mening dat Alexander-Arnold lijdt onder de sportieve inzinking van Liverpool. "Hij heeft alles gewonnen, hij is fantastisch geweest en hij heeft alles gedaan waar ik ooit van had kunnen dromen", aldus de oud-verdediger. "Ik ben zo trots op hem, een lokale jongen die door de gelederen komt. Maar hij heeft hulp nodig. We weten allemaal dat zijn verdedigende kwaliteiten niet goed genoeg zijn. Aan het einde van dit seizoen moet hij nadenken over waar hij staat als rechtsback."