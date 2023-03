Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot gaat rouleren voor cruciale duels

Donderdag, 16 maart 2023 om 07:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:13

Feyenoord staat voor twee cruciale wedstrijden in vier dagen tijd. Donderdagavond neemt de ploeg van trainer Arne Slot het in de achtste finale van de Europa League op tegen Shakhtar Donetsk, waarna zondag in de Johan Cruijff ArenA De Klassieker wacht tegen Ajax. De koploper van de Eredivisie neemt tegen de Oekraïeners een 1-1 gelijkspel mee uit het heenduel. Gernot Trauner keert zeer waarschijnlijk voor het eerst sinds zijn blessure terug in de basis. Dat gaat ten koste van Marcus Pedersen.

Feyenoord kan de return tegen Shakhtar met vertrouwen tegemoet zien. Nog nooit verloren de Rotterdammers een Europese wedstrijd in De Kuip onder Slot. Van de twaalf wedstrijden werden er tien gewonnen en eindigden er twee in een gelijkspel. Zestien keer eerder begon Feyenoord een knock-outduel in Europa met een gelijkspel. In dertien van die gevallen wist de ploeg het in eigen huis recht te breien. Bij een overwinning in De Kuip plaatst Feyenoord zich donderdag voor de laatste acht.

Slot kan donderdag en zondag nog niet beschikken over Quinten Timber (knieblessure), Justin Bijlow (polsblessure) en Patrik Walemark (spierblessure). Het doel wordt andermaal verdedigd door Timon Wellenreuther. Hij ziet voor zich een defensie bestaande uit Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko en Quilindschy Hartman. Door de basisplaats van Trauner verhuist Geertruida naar de rechtsbackpositie. Pedersen begint op de bank. Ten opzichte van het thuisduel met FC Volendam keren ook Danilo en Javairô Dilrosun terug op de bank.

Volgens Slot is Trauner op de goede weg in zijn herstel. “Trauner staat er heel goed voor, omdat hij al een tijdje fit is", zei hij woensdag tijdens de persconferentie. "Het is ook een speler die de afgelopen weken maximaal een half uur heeft gespeeld. Daar waren we heel blij mee dat het goed ging, want het is compleet anders als je traint of een wedstrijd speelt. Iedereen die gevoetbald heeft weet dat het tempo anders is. Trauner is er vier maanden uit geweest en dan wil je graag de bevestiging dat je nog op dat niveau zit. Daarom was het heel goed wat hij vorige week liet zien."

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçu; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.