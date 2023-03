Mulder lyrisch over topfavoriet in CL: ‘Wat een ploeg, zit zó goed in elkaar’

Donderdag, 16 maart 2023 om 00:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:09

Real Madrid boekte woensdagavond een comfortabele 1-0 zege op Liverpool in de return van de achtste finale van de Champions League. Na de 2-5 overwinning op Anfield kwam plaatsing voor de kwartfinale in het eigen Santiago Bernabéu eigenlijk geen moment in gevaar. Analist Youri Mulder zag de wedstrijd bij Ziggo Sport en vindt de Koninklijke de topfavoriet voor de eindzege van het miljardenbal.

"Wat een ploeg is dat!", is Mulder dolenthousiast in gesprek met presentator Wytse van der Goot. "Het zit zó goed in elkaar. Ancelotti hoeft voor de wedstrijd niet eens een tactische bespreking te doen. Die gasten weten zó goed hoe ze met elkaar moeten spelen. Of Valverde er nou in staat, Rodrygo, of wie dan ook... Op het middenveld Camavinga, Tchouaméni... Ze kunnen het zo invullen. Carvajal geweldig, Nacho (Fernández, red.) speelde een hele goede wedstrijd. Ja, zeg het maar. Ik vind Real Madrid de grote favoriet voor de Champions League."

Karim Benzema schiet de eerste van de avond tegen de touwen! Vinicius Jr. kan de bal nog net naar de Fransman tikken, die dan simpel kan scoren. #UCL #RMALIV pic.twitter.com/PZFp5HPi6F — VTBL ? (@vtbl) March 15, 2023

Liverpool probeerde met name in de eerste helft om Real pijn te doen. Schoten van onder meer Cody Gakpo en Mohamed Salah verontrustten Thibaut Courtois echter niet. In de tweede helft ebde het geloof in een stunt weg bij de Engelsen en nam Real de touwtjes in handen. Vinícius Júnior miste van dichtbij en onder druk van Virgil van Dijk nog, maar Karim Benzema schoot wel raak toen de bal voor zijn voeten kwam. De spits liep juichend weg, al werd al snel duidelijk dat hij geblesseerd was geraakt. Benzema onderging een korte behandeling en werd uit voorzorg alsnog gewisseld, al is het onduidelijk hoe fit hij is met het oog op de uitwedstrijd tegen Barcelona van zondag.

Ancelotti hoeft ???????? ???????? te doen aan zijn ploeg ??????? Is dit Real Madrid de grootste kanshebber op het winnen van de beker met de grote oren?#ZiggoSport #UCL #RealMadrid pic.twitter.com/XNzjAQYh0M — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2023

Vrijdag wordt duidelijk aan welke club de Madrilenen worden gekoppeld in de kwartfinale. De balletjes worden die dag getrokken in het Zwitserse Nyon, waar het hoofdkantoor van de UEFA zetelt. Mogelijke tegenstanders voor Real zijn Benfica, Internazionale, Bayern München, Chelsea, AC Milan, Manchester City en Napoli. Laatstgenoemde ploeg voegde zich net als Real woensdagavond bij de laatste acht, na een klinkende 3-0 zege op Eintracht Frankfurt.