Stunt Liverpool zit er geen moment in: Real Madrid is kwartfinalist

Woensdag, 15 maart 2023 om 22:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:14

Real Madrid is kwartfinalist in de Champions League. De winnaar van de editie van 2022 kwam woensdagavond nauwelijks in de problemen tegen Liverpool, dat drie weken geleden een 2-5 nederlaag moest slikken op Anfield en in het Santiago Bernabéu met 1-0 verloor. Karim Benzema, die geblesseerd raakte bij de treffer, tekende in de slotfase voor de winst. Bij de bezoekers uit Engeland konden ook Virgil van Dijk en Cody Gakpo niet het verschil maken. Real wacht nu op de loting voor de kwartfinale, vrijdag op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon.

Carlo Ancelotti moest het tegen Liverpool stellen zonder David Alaba en Ferland Mendy, terwijl ook Benzema niet okselfris was. De Fransman moest afgelopen zaterdag het duel met Espanyol (3-1 winst) missen vanwege enkelklachten, maar kon midweeks wel starten. Verder waren de vertrouwde namen aanwezig bij de bekerhouder. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Bournemouth (1-0 nederlaag) van afgelopen weekend koos Jürgen Klopp voor twee nieuwe namen aan de aftrap. Harvey Elliott en Stefan Bajcetic waren naar de reservebank verdreven. Voor hen speelden James Milner en Diogo Jota. Gakpo opereerde doorgaans vanaf het middenveld, terwijl Darwin Núñez en Mohamed Salah samen met Jota de voorhoede vormden. Van Dijk startte als vanouds als centrumverdediger.

Gelegenheidsverdediger Cody Gakpo sprint terug om Karim Benzema af te stoppen en slaagt daarin. ? #UCL #RMALIV pic.twitter.com/VKMEYkB27M — VTBL ? (@vtbl) March 15, 2023

Liverpool gaf in de beginfase een waarschuwing af na goed voorbereidend werk van Salah, maar het schot van Núñez kon Thibaut Courtois niet verontrusten. Aan de andere kant hield Alisson Becker zijn ploeg op de been met een geweldige redding op een inzet van dichtbij van Vinícius Júnior. Het spel ging op en neer, met Jota die in kansrijke positie faalde met een volley en Eduardo Camavinga die een hard afstandsschot op de lat zag terechtkomen. Kort daarna schampte een harde knal van Luka Modric de lat. In de slotfase van de onderhoudende eerste helft redde Courtois nog bekwaam op inzetten van Núñez en Gakpo. Geen vuiltje aan de lucht dus voor Real Madrid halverwege.

Het geloof in een stunt ebde weg bij Liverpool en Real Madrid nam na rust de touwtjes in handen. Het leverde tien minuten na de hervatting een kans op voor Federico Valverde, die echter werd gestuit door de alerte Alisson. De thuisclub scoorde ook niet toen Benzema op het nippertje werd afgestopt door Trent Alexander-Arnold. Valverde scoorde ook niet met het hoofd uit een afgemeten voorzet van de bedrijvige Modric. Benzema schoot ruim twintig minuten voor tijd hoog over in de zestien.

Real Madrid bleef de dominante partij in de slotfase en wist alsnog te winnen. Vinícius miste van dichtbij en onder druk van Van Dijk nog, maar Benzema schoot wel raak toen de bal voor zijn voeten kwam. De spits liep juichend weg, al werd al snel duidelijk dat hij geblesseerd was geraakt. Benzema onderging een korte behandeling en werd uit voorzorg alsnog gewisseld, al is het onduidelijk hoe fit hij is met het oog op de uitwedstrijd tegen Barcelona van zondag.

Karim Benzema schiet de eerste van de avond tegen de touwen! Vinicius Jr. kan de bal nog net naar de Fransman tikken, die dan simpel kan scoren. #UCL #RMALIV pic.twitter.com/PZFp5HPi6F — VTBL ? (@vtbl) March 15, 2023

In de blessuretijd van het behoorlijk eenzijdige duel leek Real Madrid nog een strafschop te krijgen na een bal op de arm van Konstantinos Tsimikas. Scheidsrechter Felix Zwayer riep de hulp in van de VAR en besloot na het zien van de beelden om de bal niet op de stip te leggen. Real Madrid legde zich neer bij de beslissing van de Duitse arbiter en wacht nu geduldig op de uitkomst van de loting voor de kwartfinale van de Champions League. De balletjes worden vrijdagmiddag getrokken in het Zwitserse Nyon, waar het hoofdkantoor van de UEFA zetelt.