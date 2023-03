Brugge weigert eis Schreuder in te willigen en stelt opvolger Parker aan

Woensdag, 15 maart 2023 om 21:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:10

Alfred Schreuder wordt definitief niet de nieuwe trainer van Club Brugge. De Belgische topclub maakt via de officiële kanalen bekend dat Rik De Mil het seizoen als hoofdtrainer afmaakt. Na het ontslag van Scott Parker begin maart leek Schreuder de nummer één kandidaat te zijn. De onderhandelingen tussen de partijen liepen echter op niets uit, omdat de oefenmeester tevergeefs aasde op een meerjarig contract. De Mil was twee seizoenen trainer van de beloftenploeg van Blauw-Zwart en maakte sinds 2022 deel uit van de staf van het eerste elftal.

Brugge werd in de achtste finale van de Champions League gekoppeld aan Benfica. Na de 0-2 nederlaag in het Jan Breydelstadion ging Brugge in Lissabon met liefst 5-1 onderuit. Na afloop van die wedstrijd werd bekend dat Parker zijn congé kreeg. Schreuder werd direct gebombardeerd tot topkandidaat, maar een dag later werd de kans op een samenwerking tussen de twee partijen al een stuk kleiner. Schreuder zou namelijk hebben aangegeven een meerjarig contract te willen, terwijl de clubleiding van Brugge niet verder wilde gaan dan een verbintenis voor onbepaalde tijd.

De Mil was zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Standard Luik al de eindverantwoordelijke van Brugge. Belgische media meldden voor de wedstrijd dat de kans aanwezig was dat hij het stokje tot het einde van het seizoen zou overnemen, zodat de clubleiding ruimschoots de tijd kan nemen om een geschikte opvolger te vinden voor het volgende seizoen. Nicky Hayen (hoofdcoach beloftenteam), Steve Colpaert (assistent-trainer beloftenteam) en Wouter Biebauw (keeperstrainer beloftenteam) schuiven door en zullen De Mil assisteren.

Algemeen directeur Vincent Mannaert, die in januari nog werd gelinkt aan een overstap naar Ajax, is blij met de aanstelling van De Mil. "Rik kent de club en het team door en door. Zijn passie en ambitie zorgen voor een frisse wind waarmee we samen met de spelers en iedereen van de sportieve tak het maximale uit het seizoen willen halen. Door het doorstromen van Nicky, Steve en Wouter van Club NXT (het beloftenteam, red.) kunnen we een beroep doen op een evenwichtige staf waarbij ook jonge talenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen." Brugge staat in de Jupiler Pro League slechts vierde, op achttien punten van koploper KRC Genk.