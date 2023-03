Ten Hag hoort van patstelling bij Ajax en hoopt op transfervrije deal

Woensdag, 15 maart 2023 om 21:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:44

Manchester United houdt de situatie rondom Amourricho van Axel Dongen nauwlettend in de gaten, zo weet transferexpert Fabrizio Romano woensdag te melden. De club van manager Erik ten Hag weet dat de contractonderhandelingen met de aanvaller en zijn entourage niet soepel verlopen en dat de kans bestaat dat hij deze zomer transfervrij kan worden opgehaald. Romano benadrukt dat meer clubs Van Axel Dongen op het lijstje hebben staan.

Romano wist dinsdag te melden dat Ajax de aflopende verbintenis van Van Axel Dongen wil openbreken en verlengen tot medio 2027. Of er een akkoord tussen de partijen komt, is echter nog de vraag. Er bestaat namelijk een gat tussen vraag en aanbod, waardoor een transfervrij vertrek dreigt over enkele maanden. Verschillende Europese topclubs, waaronder dus Manchester United, houden Van Axel Dongen in de gaten en zouden hem graag in de zomer willen contracteren. De in Almere geboren rechtspoot staat in de jeugdopleiding van Ajax al jaren te boek als een toptalent.

Van Axel Dongen kreeg onder Ten Hag, die ruim vier jaar werkzaam was bij Ajax, zelfs de kans om te debuteren in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Tot nog toe staat hij op drie officiële wedstrijden in Ajax 1, waarin hij goed was voor één assist. Voor Jong Ajax kwam hij in 21 wedstrijden tot drie doelpunten en vier assists. Het is overigens nog onduidelijkheid hoe concreet de interesse vanuit Manchester is en of Ten Hag daadwerkelijk een contract wil voorleggen aan de pas achttienjarige aanvaller.

Van Axel Dongen liet zich maandag voor de camera van Voetbalzone uit over zijn toekomst. “Mijn doel is sowieso om te slagen bij Ajax. Ajax is natuurlijk de mooiste club in Nederland en de beste club om je te laten zien. Op dit moment ben ik gewoon bezig met mezelf en bezig om fit te blijven. Ik wil nu gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen, dus met dat (zijn aflopende contract, red.) ben ik niet superveel bezig, maar natuurlijk wil ik wel gewoon blijven bij Ajax.” In de afgelopen jaren verscheen hij al op de radar bij meerdere Europese topclubs.