Pascal Jansen sprak met Tijjani Reijnders over interesse van Ajax

Woensdag, 15 maart 2023 om 20:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:14

Pascal Jansen heeft in aanloop naar het Conference League-duel met Lazio gesproken met Tijjani Reijnders over de interesse van onder meer Ajax. De middenvelder van AZ maakt een sterk seizoen door en is op de radar verschenen bij clubs uit binnen- en buitenland. Bij Ajax moet Reijnders op termijn de opvolger worden van Edson Álvarez, die na dit seizoen zo goed als zeker vertrekt bij de Amsterdammers.

Jansen werd woensdag tijdens de persconferentie gevraagd naar de interesse van de Nederlandse top. "Ik heb daar heel kort met hem over gesproken en hem een heel groot compliment gemaakt dat er zoveel aandacht aan hem wordt besteed", aldus de AZ-coach. "We hebben het er verder niet over gehad of die berichten kloppen. We zien het als een groot compliment. Ik vind het niet relevant, want we zitten hier voor de wedstrijd tegen Lazio. Wat ik net heb gezegd, is denk ik meer dan genoeg."

Ajax zal diep in de buidel moeten tasten voor Reijnders, daar de middenvelder in het AFAS Stadion beschikt over een doorlopend contract tot medio 2027. AZ staat er bovendien niet om te springen om spelers te verkopen aan de traditionele top drie. Datzelfde was het geval bij Owen Wijndal, die uiteindelijk toch voor zo'n tien miljoen euro de overstap maakte naar Ajax. Ook in het geval van Reijnders lijkt AZ alleen mee te willen werken als de hoofdprijs op tafel komt. Het is niet bekend aan welk bedrag de Alkmaarders zitten te denken.

De 24-jarige Reijnders maakte al in 2017 zijn debuut voor AZ. Dit seizoen beleeft hij echter pas zijn definitieve doorbraak. Vorig jaar kwam hij tot 47 wedstrijden over alle competities, maar werd hij in het merendeel daarvan als invaller gebracht. Een seizoen later is Reijnders een vast gezicht in de basisopstelling. Reijnders staat tot nog toe op veertig duels in deze jaargang, waarin hij zes keer scoorde en achtmaal aangever was. Genoeg voor clubs om de hengel uit te werpen.