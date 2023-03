Orban maakt snelste Europese hattrick ooit tijdens returnwedstrijd in Istanbul

Woensdag, 15 maart 2023 om 19:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:29

Gift Emmanuel Orban heeft KAA Gent naar de kwartfinale van de Conference League geloodst. De Nigeriaanse spits was in de returnwedstrijd in de achtste finale tegen Istanbul Basaksehir goed voor een hattrick binnen drie minuten en 23 seconden: de snelste hattrick ooit in een Europees duel. Gent won uiteindelijk met 1-4 en dat was na het 1-1 gelijkspel in België genoeg om door te bekeren. Het is voor het eerst sinds het seizoen 1991/92 dat de Buffalo's zich plaatsen voor de kwartfinale van een Europees toernooi.

Gent begon nog matig aan de wedstrijd. Basaksehir had in de openingsfase het betere van het spel en kreeg na vijf minuten de eerste kans van het duel. Ömer Sahiner bood een kopkans aan Serdar Güler, die de bal niet vol raakte. Gent had in het vervolg moeite met het vinden van de vrije man, terwijl Basaksehir vaak op de helft van de Belgen te vinden was. Na een half uur spelen kwam Gent plots op voorsprong. Uit een counter belandde de bal voor de voeten van Hyun-seok Hong, die een subtiel passje in huis had op Orban. De aanvaller vond de korte hoek en dat leidde de start van een bizarre drie minuten in.

?? ??????????????????????: Gift Orban maakt een hattrick in ???????? minuten! ????#IBFKGNT pic.twitter.com/gJS508c8k6 — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2023

Amper een minuut na de aftrap leidde slordig balverlies bij de Turken tot een schietkans even buiten de zestien voor Orban. De twintigjarige Afrikaan keek op en vond de korte hoek met een hard schot: 0-2. Basaksehir leed bij de aftrap direct balverlies, waardoor Gent weer aan aanvallen kon denken. De bal belandde aan de rechterkant bij Hugo Cuypers, die uitstekend terugtrok richting de rand van de zestien. Daar stond wederom Orban klaar. Eerst stuitte hij nog op Volkan Babacan, die niet kon voorkomen dat de rebound wel werd benut door de goaltjesdief: 0-3. Het vierde doelpunt viel drie minuten later. Sven Kums, ex-sc Heerenveen, gaf voor op Cuypers, die met het hoofd afrondde: 0-4. Vlak voor rust leek Basaksehir nog wat terug te doen via Deniz Türüç. De Enschedeër zag zijn vrije trap echter op de paal belanden.

Na rust was de echte spanning zichtbaar uit de wedstrijd verdwenen en bleven kansen vrij schaars. Cuypers kreeg vlak na de hervatting een kans om de 0-5 aan te tekenen, ware het niet dat zijn schot te wensen overliet. Aan de andere kant zag invaller Patryk Szysz, die Türüç afloste, zijn kopbal naast gaan. Een andere invaller, Danijel Aleksic, probeerde het tot tweemaal toe met relatief ongevaarlijke schoten. Orban kreeg tien minuten voor tijd zijn 'publiekswissel'. De Nigeriaan maakte naast zijn hattrick in Istanbul afgelopen weekend ook nog eens vier treffers in één helft bij Zulte Waregem (2-6). Vanaf de bank zag hij dat Adnan Januzaj de Turkse eer redde, door te profiteren van een afvallende bal: 1-4.