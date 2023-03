Rellende Eintracht-hooligans laten Italiaanse politie vluchten door Napels

Woensdag, 15 maart 2023 om 19:26 • Wessel Antes • Laatste update: 19:30

De fans van Eintracht Frankfurt laten zich woensdag van hun slechtste kant zien in de Italiaanse stad Napels. De Duitse hooligans gaan voorafgaand aan het duel tussen Napoli en Eintracht op de vuist met de Italiaanse politie, die in sommige gevallen zelfs op de vlucht slaat voor het geweld. De aftrap van de return in de achtste finale van de Champions League wordt pas om 21.00 uur genomen, maar in Italië is men vooral in de ban van het wangedrag van de Duitsers.

Gerenommeerde Duitse en Italiaanse media melden beide dat de hooligans van Eintracht de aanstichters zijn van zware vechtpartijen met de politie, die met allerlei voorwerpen werd bekogeld. Diverse agenten werden uit het niets aangevallen met flessen, rookbommen, metalen palen en vuurpijlen. Daarnaast werd een politieauto in de fik gezet. Over het aantal gewonden bij de politie is nog niets bekend.

Napoli sotto assedio pic.twitter.com/Yng8wZ6sub — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) March 15, 2023

De actie leidde in ieder geval wel tot een tegenreactie van de Italiaanse politie, die de Duitsers met name middels traangas probeert te bestrijden. Er wordt gesproken van honderden hooligans die Napels momenteel omdopen tot een onveilige plek. Tijdens de heenwedstrijd (0-2 winst Napoli) in Duitsland waren er ook ongeregeldheden. De beruchte fans van Eintracht, die sinds vorig jaar onder streng toezicht staan van de UEFA, hebben geen toegang tot het Stadio Diego Armando Maradona. Eerder werd dat al verboden door de Italiaanse autoriteiten.

Shocking scenes currently ongoing in Naples: guerrilla in downtown, a squad of 20 policemen risking their life, as a Eintracht and Atalanta hooligans allied are setting on fire the city. Naples is currently hostage of 300 hooligans pic.twitter.com/yFqgQBmEoc — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 15, 2023

De UEFA was het niet eens met dat besluit en is van mening dat Napoli wel fans had moeten toelaten woensdagavond. De bond is zelfs bezig met een aanpassing van de regels, zodat duels in de toekomst bij een weigering van bezoekende supporters niet gespeeld zullen worden. In de internationale media en op sociale media heerst momenteel vooral de angst dat het vanavond nog verder uit de hand gaat lopen in Napels. Verwacht wordt onder meer dat de harde kern van Napoli zich nog gaat mengen in de Italiaanse straten.