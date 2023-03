Nijhuis laat vanuit ziekenhuisbed gevolgen van ongeluk met boomstam zien

Woensdag, 15 maart 2023 om 19:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:29

Bas Nijhuis is de komende weken niet te bewonderen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De scheidsrechter heeft een breuk in zijn spaakbeen opgelopen toen een boomstam op zijn onderarm viel. Nijhuis geeft woensdag in een videoboodschap vanuit het ziekenhuis aan dat hij zeker drie tot vier weken uit de roulatie is. De ervaren arbiter (46) was aangesteld voor het duel tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles van zaterdag, maar de KNVB moet dus op zoek naar een vervanger.

?? Bas Nijhuis drie tot vier weken uit de roulatie door een breuk in zijn spaakbeen. — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2023

"Dan denk je: een mooie zonnige dag. En dan lig je hier", aldus Nijhuis op Instagram Stories, terwijl hij laat zien dat zijn rechterarm in het verband zit. "Breuk in het spaakbeen, boomstam gevallen op de onderarm. Dus dit weekend geen FC Utrecht - Go Ahead Eagles. En het gaat wel drie tot vier weken duren. Balen", zo besluit Nijhuis zijn korte uitleg. De scheidsrechter zou in De Galgenwaard zijn veertiende Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen fluiten.