Jimmy Floyd Hasselbaink dicht bij prachtig nieuw hoofdstuk in trainerscarrière

Woensdag, 15 maart 2023 om 18:48 • Wessel Antes

Jimmy Floyd Hasselbaink gaat zich bij de technische staf van Engeland voegen, zo meldt Sky Sports woensdagavond via Twitter. De vijftigjarige oud-international van het Nederlands elftal gaat Chris Powell vervangen als assistent-bondscoach van Gareth Southgate. Hasselbaink zat sinds september zonder werkgever, toen hij opstapte als manager van Burton Albion in de League One. Nu lonkt een prachtig nieuw avontuur in het land waar hij ooit furore maakte als spits van onder meer Chelsea, Middlesbrough en Leeds United.

Volgens Sky Sports past de keuze voor Hasselbaink binnen het beleid van de Engelse voetbalbond, die de diversiteit binnen de organisatie wil vergroten. Dat doet de FA onder andere door meer kansen te geven. Bij het beloftenelftal van Engeland hebben ex-profs als Ashley Cole, Joleon Lescott en Michael Johnson een belangrijke rol. Hasselbaink zelf was in Engeland als manager actief bij Queen’s Park Rangers, Northampton en Burton (twee termijnen). Als assistent heeft hij ervaring bij Nottingham Forest.

Bij the Three Lions wordt Hasselbaink de opvolger van Powell, die tussen 2019 en 2020 nog kortstondig assistent-trainer was van Alan Pardew bij ADO Den Haag. Powell liep na het WK in Qatar uit zijn contract, en wil zich nu focussen op zijn baan als directeur van de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur. Nadat hij Southgate had geïnformeerd gooide de Engelse bondscoach een balletje op bij Hasselbaink, die de functie wel ziet zitten.

De 23-voudig international van Oranje (negen doelpunten) is bij vele Engelsen razendpopulair. Zo heeft hij bij de supporters van Chelsea een grote staat van dienst. De in Paramaribo geboren rechtspoot speelde tussen 2000 en 2004 voor de Londense club, waar hij destijds als recordtransfer (24 miljoen euro) was binnengehaald. In 177 wedstrijden voor the Blues was Hasselbaink goed voor 87 doelpunten en 24 assists. Voor welke termijn hij gaat tekenen bij de FA is nog niet bekend, Southgate ligt nog vast tot december 2024.