Na Orkun Kökçü weigert ook tweede Eredivisie-aanvoerder OneLove-band

Woensdag, 15 maart 2023 om 18:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:47

In navolging van Orkun Kökçü van Feyenoord gaat ook Redouan el Yaakoubi van Excelsior de OneLove-aanvoerdersband dit weekend niet dragen. Dat maken de Kralingers woensdag bekend via de officiële kanalen. Excelsior benadrukt de maatschappelijke betrokkenheid van El Yaakoubi, maar zegt zijn aanvoerder 'expliciet niet' ergens toe te willen verplichten.

"Als club zullen we er ook komend weekend alles aan doen om onze bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke discussie", schrijft algemeen directeur Daan Bovenberg van Excelsior. "Hoewel we zowel als club en als aanvoerder de boodschap ondersteunen, zal onze aanvoerder Redouan el Yaakoubi, in lijn met de eerdere OneLove-campagne, een band dragen met de tekst ‘Respect’ in plaats van ‘OneLove'. Redouan is een voorvechter van gelijkheid in de wereld en iemand die een algeheel maatschappelijk respect nastreeft. Toch brengt de vraag om de OneLove-band te dragen hem in verlegenheid."

In oktober vorig jaar weigerde El Yaakoubi ook om de OneLove-band te dragen. "Wij als aanvoerders hebben daar ook een keuze in", zei de aanvoerder toen in gesprek met ESPN. "Ik hoop dat de wereld dat ook van mij respecteert, dat ik ook in dat opzicht normen en waarden heb. Het neemt niet weg dat ik iedereen respecteer en dat iedereen er ook mag wezen, honderd procent. Ik hoop dat iedereen ook mijn normen en waarden respecteert, zoals ik dat ook doe bij iedereen." Excelsior benadrukt woensdag dat de club en El Yaakoubi zich 'elke dag van de week uitspreken tegen racisme en tegen discriminatie'.

De KNVB kondigde onlangs aan een nieuwe OneLove-actie te organiseren in het weekend van 17 tot en met 19 maart. Twee dagen later vindt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie plaats, waaromtrent de bond aanvoerders in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stimuleert de speciale OneLove-band te dragen. De vorige OneLove-actie zorgde echter voor flink wat ophef. Kökçü weigerde net als El Yaakoubi de band te dragen. Eerstgenoemde vond de actie niet te rijmen met zijn geloofsovertuigingen, terwijl El Yaakoubi de band niet allesomvattend vond. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic bedekte de OneLove-band onder zijn normale aanvoerdersband.