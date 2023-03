Tom Egbers voorlopig niet te zien als presentator bij de NOS

Woensdag, 15 maart 2023 om 17:42 • Wessel Antes • Laatste update: 17:58

Tom Egbers is voorlopig niet op televisie te zien in de programma’s van de NOS. Dat heeft een woordvoerder van de publieke omroep desgevraagd laten weten aan het Algemeen Nederlands Persbureau. Afgelopen weekend was Egbers al niet te zien als presentator in de uitzending van Studio Sport. De presentator kwam afgelopen vrijdagavond in opspraak, na een artikel in de Volkskrant.

Uit onderzoek van de krant bleek dat (oud-)medewerkers en andere betrokkenen te maken hebben gehad met pesterijen, seksisme en buitensluiten. Met name Egbers en Jack van Gelder kwamen er niet goed vanaf in het artikel. Laatstgenoemde reageerde afgelopen donderdag in HLF8 al op de situatie, terwijl Egbers in het artikel zelf zijn spijt betuigde. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien”, liet de presentator optekenen.

Afgelopen maandag liet een woordvoerder van de NOS zich iets uitgebreider uit over de huidige status. “De laatste status is dat Tom Egbers zaterdag besloten heeft om niet te presenteren om daarmee rust te bieden aan de redactie en het programma.” Woensdag wilde de zegsman echter niet laten weten hoe het met Egbers is, en of de publieke omroep al met hem in gesprek is geweest. Er is alleen duidelijk gemaakt dat de 65-jarige journalist voorlopig niet terugkeert.

Het onderzoek van de Volkskrant heeft grote gevolgen voor de omroep. Zondag werd middels een persverklaring duidelijk dat de voltallige hoofdredactie van NOS Sport is teruggetreden. Dat betekende dat hoofdredacteur Maarten Nooter en adjunct-hoofdredacteuren Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen per direct hun werkzaamheden hebben stopgezet. Tegelijkertijd werd bekend dat Janke Dekker, de vrouw van Egbers, zich terugtrok als voorzitter van Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector.