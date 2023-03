Clattenburg geeft hoogst opmerkelijke reden voor grote fout in CL-finale

Woensdag, 15 maart 2023 om 23:42 • Davey de Laat • Laatste update: 23:45

Voormalig scheidsrechter Mark Clattenburg uitgelegd waarom het doelpunt van Sergio Ramos in de finale van de Champions League in het seizoen 2015/16 tegen Atlético Madrid niet werd afgekeurd. De verdediger van Real Madrid stond op dat momenteel in buitenspelpositie, maar kreeg desondanks de treffer op zijn naam. De 48-jarige Engelsman was te gast in het programma 'The Brazilian Shirt Name', waarin hij uitleg gaf over verschillende situaties die zich voordeden in die wedstrijd.

Real Madrid won de finale van 2016 in het San Siro na strafschoppen, maar de kritiek op de scheidsrechter voerde de boventoon. Het eerste doelpunt van de Koninklijke werd goedgekeurd door Clattenburg, terwijl op de beelden duidelijk was dat Ramos buitenspel stond. De scheidsrechter gaf het excuus dat de juiste beslissing niet was genomen vanwege een miscommunicatie. De koptelefoon van de grensrechter werkte op dat moment niet en omdat de VAR zijn intrede nog niet had gedaan, werd de beslissing uiteindelijk niet teruggedraaid.

Ingiliz hakem Mark Clattenburg, 2016 #UCL finalinde Real Madrid'li Sergio Ramos'un Atletico Madrid aglarina attigi ve maçi uzatmaya tasiyan gol için:



?? "Ramos'un ofsayt oldugunu biliyordum ama yan hakem beni uyarmadi ve bir sey söylemedi." (Cuatro)pic.twitter.com/OzIaXpIovq — Tribun Dergi (@tribundergi) March 15, 2023

De arbitrage wist in de rust dat er een grote fout was gemaakt en gaf daarom in de tweede helft als goedmakertje een onterechte penalty aan Atlético, die werd benut door Yannick Carrasco. “Ik heb gefloten omdat het de balans herstelde. Madrid kreeg de kans met het buitenspeldoelpunt en Atlético met de penalty”, aldus Clattenburg. “Het was een van die perfecte arbitragescenario's. Ik geef de penalty, Pepe komt bij me en zegt dat dit geen overtreding was. Ik vertelde hem toen dat hun buitenspelgoal ook niet legaal was, waarna hij vertrok.”

“Atlético had de kans om gelijk te maken, maar faalde. En nu zullen ze mij de schuld geven, maar dat kunnen ze niet omdat Antoine Griezmann de kans kreeg met die penalty”, concludeerde Clattenburg in het interview. In de strafschoppenreeks na de verlenging gingen de eerste zeven penalty's raak, waarna Juanfran de paal raakte namens Atlético. Ronaldo zorgde vervolgens voor de beslissing, waardoor Real Madrid de Champions League in de wacht sleepte.