Feyenoord stelt Slot tevreden en breekt contract van assistent open

Woensdag, 15 maart 2023 om 17:22 • Wessel Antes • Laatste update: 17:31

Marino Pusic blijft tot medio 2025 aan als assistent-trainer van Feyenoord. De 51-jarige Bosniër, die in De Kuip bekendstaat als de rechterhand van Arne Slot, ligt daardoor net zo lang vast als de hoofdtrainer. Pusic is sinds de zomer van 2021 assistent bij de Rotterdamse club, die voor die functie ook John de Wolf en Sipke Hulshoff in dienst heeft. Afgelopen zomer werd Pusic nog begeerd door Fortuna Sittard voor een rol als hoofdtrainer.

Via de clubwebsite laat de assistent weten blij te zijn met zijn contractverlenging. “Ik voel me heel erg op mijn plek bij Feyenoord. Elke dag stap ik weer met plezier het veld op en de samenwerking met de spelers en de rest van de staf is ongelofelijk prettig. Dat de club ook met mij verder wil zie ik als een bevestiging voor de weg die we met z’n allen zijn ingeslagen. Daar wil ik graag nog langer onderdeel van uitmaken en bouwen aan nog meer succes.” De technische staf van Feyenoord, waar ook keeperstrainer Khalid Benlahsen deel van uitmaakt, vormt een hechte groep.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder leiding van de huidige technische staf presteert Feyenoord dan ook geweldig. In de 88 officiële wedstrijden die de Rotterdammers speelden onder de door Slot aangedragen staf behaalde de club gemiddeld 2,10 punten per wedstrijd. 55 duels werden gewonnen, twintig keer eindigde het gelijk en slechts dertien wedstrijden gingen verloren. Het hoogtepunt tot dusver was het afgelopen Europese seizoen, waarin Feyenoord voor het eerst in twintig jaar een Europese finale wist te bereiken. De finale van de Conference League tegen AS Roma ging echter met 1-0 verloren.

Ook dit seizoen zijn de Rotterdammers uitstekend bezig. Voor het eerst in de clubhistorie is Feyenoord in maart koploper, halve finalist in de TOTO KNVB Beker én nog actief in Europa. Volgens velen wacht voor de Stadionclub nu ‘de week van de waarheid’. Donderdagavond speelt Feyenoord om 18.45 uur de return van het tweeluik tegen Shakhtar Donetsk (tussenstand 1-1) in de Europa League, waarna op zondag om 14.30 uur de Klassieker tegen Ajax wacht in de Johan Cruijff ArenA. In de beker speelt Feyenoord volgende maand op 5 april opnieuw tegen de aartsrivaal, maar dan in de eigen Kuip.