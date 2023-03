Rechtbank heropent onderzoek in strafzaak tegen Promes; vonnis uitgesteld

Woensdag, 15 maart 2023 om 20:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:39

De rechtbank Amsterdam heropent het onderzoek in de strafzaak tegen Quincy Promes. De aanvaller van Spartak Moskou wordt verdacht van mishandeling van zijn neef en zou vrijdag de uitspraak in die zaak te horen krijgen. Woensdag maakte de rechter echter bekend dat het vonnis wordt uitgesteld. De precieze reden van het uitstel wordt vrijdagochtend door de rechtbank bekendgemaakt.

Promes wordt verdacht van poging tot moord op zijn neef, die hij in de nacht van 24 op 25 juli 2020 bij een bedrijfsfeest in Abcoude in zijn knie zou hebben gestoken. De vleugelspits bekende die daad in een getapt telefoongesprek, waarvan de inhoud al eerder uitlekte. De neef van Promes daagde de vleugelspits voor de rechter wegens poging tot moord. Hoewel Promes dat motief volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk kenbaar maakte tijdens en na de steekpartij, is er volgens justitie onvoldoende reden om aan te nemen dat dat gemeend was. Ook nam Promes naar oordeel van het OM niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden, omdat hij hem in zijn been raakte.

Het slachtoffer van Promes werd geraakt in een belangrijke pees, waardoor hij zijn linkerbeen lange tijd niet kon gebruiken. De man kan niet meer hurken of rennen en lijdt bovendien aan posttraumatische stressstoornis. Een kleine twee weken geleden werd bekend dat het OM twee jaar cel tegen de aanvaller eist. Promes was zelf niet bij de strafzaak aanwezig. De aanvaller lijkt überhaupt niet van plan om in de nabije toekomst voet op Nederlandse bodem zetten, om vervolging te voorkomen. Promes speelt bij Spartak Moskou in Rusland en dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Tijdens de afgelopen winterstop ging Promes niet mee op trainingskamp naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Russische media wisten al snel te melden dat dat kwam omdat dat land wel een uitleveringsverdrag met Nederland heeft. Begin maart werd bekend dat Spartak een tweede paspoortaanvraag heeft ingediend om Promes aan de Russische nationaliteit te helpen. Advocaat Robert Malewicz stelde echter dat dat initiatief vanuit de club is gekomen, zodat de vijftigvoudig international van het Nederlands elftal makkelijker mee kan op trainingskampen buiten Rusland. Tijdens de zitting op vrijdag om 10.00 uur velt de rechtbank dus nog geen definitieve vonnis over de zaak. Die dag maakt de rechtbank wel bekend wat de reden van het uitstel is, zo vertelt een woordvoerder.