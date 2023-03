Man United steekt de draak met Guardiola na uitspraken tijdens persconferentie

Woensdag, 15 maart 2023 om 16:33 • Wessel Antes • Laatste update: 16:36

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Manchester United heeft via Twitter op haarscherpe wijze gereageerd op uitspraken van Josep Guardiola. De manager van Manchester City werd dinsdagavond na de 7-0 zege op RB Leipzig tijdens de persconferentie gevraagd naar zijn helden. “Ik heb drie grote helden in mijn leven. Michael Jordan, Tiger Woods en Julia Roberts”, was het antwoord van Guardiola. Naast twee sporters koos de Spanjaard dus voor een bekende Amerikaanse actrice, die in haar acteercarrière al talloze prijzen won.

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford ??#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK — Manchester United (@ManUtd) March 15, 2023

Guardiola was onlangs echter wel teleurgesteld in zijn heldin. “Ze was pas in Manchester en kwam niet eens bij ons kijken. Wij zijn al vier of vijf jaar beter dan Manchester United en wie ging ze bezoeken? Manchester United! Zelfs als ik de Champions League win voelt het nog als een teleurstelling, omdat ze United verkoos boven ons.” United speelde mooi op Guardiola’s uitspraken in door een dag later ‘toevallig’ een zogeheten throwback te delen, als bewijs dat Roberts Old Trafford heeft bezocht.