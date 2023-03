Youth League-sprookje krijgt vervolg voor AZ na ongekende stunt op Real

Woensdag, 15 maart 2023 om 15:50 • Davey de Laat • Laatste update: 15:58

Het UEFA Youth League-sprookje van AZ Onder 19 krijgt een vervolg. De Alkmaarders stuntten woensdagmiddag in eigen huis tegen de leeftijdsgenoten van Real Madrid: 4-0. Ruim 2.500 toeschouwers zagen hoe doelpuntenmakers Daniël Beukers (twee keer), Ernest Poku en Mexx Meerdink hun ploeg naar de halve finale schoten. Sporting Lissabon is de volgende tegenstander van de Alkmaarders.

Guus Hiddink was woensdagmiddag aandachtig toeschouwer op het AFAS Trainingscomplex voor de wedstrijd tegen Real. De oud-bondscoach zag na ruim twintig minuten spelen hoe Poku van AZ dicht bij de openingstreffer was. Na goed voorbereidend werk van Meerdink stuitte de aanvaller op Real-doelman Diego Piñeiro. Uit de daaropvolgende hoekschop was AZ wél trefzeker. De keeper van de Spanjaarden liet de voorzet los, waardoor Beukers optimaal kon profiteren en de bal van dichtbij binnenschoot: 1-0.

??????????¨?? ?????????????? ???? Geklungel van de Real Madrid-doelman en de rechtsback profiteert optimaal voor de 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #UYL #azrea pic.twitter.com/EBk1p3VZRK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2023

Zes minuten later verdubbelde de thuisploeg de voorsprong via Poku. De aanvaller van AZ kreeg de bal mee van Jayden Addai, was veel te snel voor zijn directe tegenstander en schoot vervolgens in de korte hoek raak: 2-0. Fedde de Jong liet vijf minuten voor rust een enorme kans op de derde treffer liggen nadat hij zijn inzet gepakt zag worden door Piñeiro. Vlak voor rust eindigde een poging van Real via Pol Fortuny net naast het doel, waardoor de Alkmaarders met een 2-0 voorsprong de rust in gingen.

???????? wat een snelheid ?? En dan ook nog zo afronden! 2-0 voor AZ binnen het half uur, dankzij Ernest Poku ??#ZiggoSport #UYL #azrea pic.twitter.com/MbCh3GqB6J — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2023

Enkele minuten na het begin van het tweede bedrijf kwam Real dicht bij de aansluitingstreffer. Gonzalo García gaf de bal na een fraaie actie voor richting het doel, maar er stond geen ploeggenoot om die voorzet binnen te werken. Poku kreeg tien minuten na rust een grote kans, maar de aanvaller was besluiteloos en werd gemakkelijk van de bal gelopen. Na een uur spelen moest AZ-doelman Rome-Jayden Owosu-Oduro voor het eerst echt in actie komen na een kopbal van centrumverdediger Jacobo Ramón. De talenten van AZ werden naarmate de tweede helft vorderde steeds vaker achteruit gedrukt door de ploeg van Álvaro Arbeloa. Toch was het Meerdink die de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot gooide. De spits kon de bal tegen de touwen schieten nadat de rebound van een schot van De Jong voor zijn voeten belandde: 3-0. Beukers zette in de slotfase de eindstand op het bord: 4-0.

De ???????????????????? van AZ ?? Mexx Meerdink rost de bal binnen voor de 3-0 en het moet wel heel gek lopen willen ze dit nog weggeven ??#ZiggoSport #UYL #azrea pic.twitter.com/WqsmI0juFV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2023