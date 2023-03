Slot speculeert over basisplaats Trauner tegen Shakhtar Donetsk en Ajax

Woensdag, 15 maart 2023 om 15:45 • Wessel Antes

Gernot Trauner zou tegen Shakhtar Donetsk en Ajax kunnen starten in de basiself van Feyenoord. Dat zegt Feyenoord-trainer Arne Slot woensdagmiddag tijdens de voorbereidende persconferentie op de return van het tweeluik met Shakhtar (tussenstand 1-1). De 44-jarige oefenmeester wilde echter nog niet prijsgeven of hij zijn routinier direct gaat opstellen donderdagavond. “Of hij gelijk een basisplaats krijgt zien jullie morgen”, kregen de aanwezige journalisten te horen.

Trauner liep in december vorig jaar een ogenschijnlijk ernstige knieblessure op. De dertigjarige Oostenrijker herstelde echter sneller dan verwacht en deed in de duels tegen Fortuna Sittard (2-4 winst, dertien minuten), sc Heerenveen (0-1 winst, twee minuten) en Shakhtar (34 minuten) reeds als invaller mee. Feyenoord wacht deze week twee cruciale wedstrijden. Donderdag spelen de Rotterdammers in de eigen Kuip om 18.45 uur de tweede achtste finale van de Europa League tegen Shakhtar, waarna op zondagmiddag om 14.30 uur een cruciale Klassieker tegen Ajax op de planning staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Slot is Trauner op de goede weg in zijn herstel. “Trauner staat er heel goed voor, omdat hij al een tijdje fit is. Het is ook een speler die de afgelopen weken maximaal een half uur heeft gespeeld. Daar waren we heel blij mee dat het goed ging, want het is compleet anders als je traint of een wedstrijd speelt. Iedereen die gevoetbald heeft weet dat het tempo anders is. Trauner is er vier maanden uit geweest en dan wil je graag de bevestiging dat je nog op dat niveau zit. Daarom was het heel goed wat hij vorige week liet zien.”

Slot weigert echter prijs te geven of de Kale Kletser, zoals Trauner in een documentaire van ESPN werd genoemd, in de basis gaat starten. “De verwachtingen zijn dat hij de komende weken meer gaat spelen dan de afgelopen vier maanden. Of hij gelijk een basisplaats krijgt zien jullie morgen. Het is moeilijk om nu al door te gaan rekenen naar zondag, dat doen we nooit. Behalve als een speler niet fit is. Kortom: Gernot kan morgen starten en zondag starten.” Feyenoord kan donderdag en zondag nog niet beschikken over Quinten Timber (knieblessure), Justin Bijlow (polsblessure) en Patrik Wålemark (spierblessure).