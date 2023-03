KNVB draagt Clarence Seedorf aan voor belangrijke rol binnen de bond

Woensdag, 15 maart 2023 om 15:21 • Wessel Antes • Laatste update: 15:25

Clarence Seedorf is door de Raad van Commissarissen Betaald Voetbal van de KNVB voorgedragen als commissaris, zo laat de Nederlandse voetbalbond woensdag weten middels een officieel persbericht. De 46-jarige voormalig international moet de vacature gaan opvullen die is ontstaan na het vertrek van Han Berger, die binnen de KNVB voetbaltechnisch adviseur is geworden. Seedorf kan op 27 juni tijdens de algemene vergadering van de RvC officieel benoemd worden als commissaris.

Jan Albers, de voorzitter van de RvC, laat via de website van de KNVB weten waarom Seedorf als kandidaat is voorgedragen. “Het is mooi om te zien dat oud-spelers van grote naam zich willen inzetten voor het Nederlandse voetbal. Zijn eerste prioriteit binnen de RvC ligt natuurlijk op het voetbaltechnische vlak. We kennen Clarence echter niet alleen als een geweldige speler, maar ook als een maatschappelijk betrokken mens, iemand die verder kijkt dan alleen zijn eigen wereld. Juist in een rol als commissaris is dat erg waardevol. We kijken uit naar de samenwerking met Clarence.”

Ook Seedorf zelf is blij met het vertrouwen vanuit de KNVB. “Ik dank de KNVB en de RvC voor het vertrouwen en de waardering. Als commissaris kan ik mijn kennis en ervaring delen met mijn collega’s binnen de KNVB met als doel positief bij te dragen aan het spel waar we allemaal zoveel van houden.” Seedorf vervulde al jaren geen officiële rol meer binnen de voetballerij. Zijn laatste functie was die van bondscoach bij het nationale elftal van Kameroen, waar hij tot juli 2019 werkzaam was. Wel was hij sindsdien regelmatig te zien als analist.

Seedorf kwam als speler 87 keer uit voor het Nederlands elftal. In die interlands was hij goed voor elf doelpunten en zeven assists. In 2018 liet hij zich in een interview met RTL Nieuws nog teleurgesteld uit over zijn interlandcarrière. “Mijn enige teleurstelling zal altijd blijven dat ik mijn carrière in het Nederlands elftal niet heb kunnen doorzetten door keuzes van twee trainers. Mijn sporthart huilt omdat ik dat niet heb kunnen afmaken. Maar je kunt niet alles hebben”, zo zei Seedorf. De teleurstelling uit zijn spelersloopbaan weerhoudt hem echter niet om nu alsnog aan de slag te gaan bij de KNVB.