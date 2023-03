Zes Eredivisie-spelers opgeroepen voor Curaçao: duel met Lionel Messi lonkt

Woensdag, 15 maart 2023 om 17:30 • Davey de Laat • Laatste update: 17:53

Bondscoach Remko Bicentini heeft zes Eredivisie-spelers in zijn 24-koppige definitieve selectie van Curaçao opgenomen, onder wie Richairo Zivkovic. De spits van FC Emmen kan daardoor zijn debuut als international gaan maken. De selectie van Bicentini speelt op 26 maart een Nations League-duel met Canada, alvorens het een aantal dagen later een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen Argentinië.

Zivkovic kon naast Curaçao ook voor het Nederlands elftal uitkomen. De 26-jarige spits speelde in de jeugdelftallen voor Oranje, maar wist nooit te debuteren in de hoofdmacht. Dit seizoen keerde de aanvaller na vijf jaar weer terug in de Eredivisie, bij FC Emmen. Zivkovic staat in totaal op 111 wedstrijden en 24 doelpunten op het hoogste niveau in Nederland. Dit seizoen staat de teller na 26 wedstrijden op vier treffers in alle competities.

The 24-man roster for the #CNL home match against Canada and the friendly against Argentina in Santiago del Estero. A surprise as Richairo Živkovic seems to have chosen for Curaçao. Also a hint by the federation of a possible debut of the black kit. #CNL #CANMNT #argCUW #Nosta12 pic.twitter.com/qTns9UJ4UG