‘Ik heb Neymar nog nooit zien voetballen, maar ik hoor dat hij niet slecht is’

Een interview van Romain Giroud, de broer van Olivier Giroud, gaat viraal. Romain, zelf in zijn jongere jaren een groot Frans talent, laat weten dat hij Neymar nog nooit heeft zien voetballen. Ook geeft hij aan nooit persoonlijk te hebben geleden onder het feit dat zijn broer Olivier lange tijd niet geliefd was toen hij voor het nationale elftal van Frankrijk speelde.

Romain Giroud speelde in de jeugd van Auxerre en kwam in het verleden uit voor de Onder 15 en Onder 17 van Frankrijk. Hij speelde hij samen met grote namen als Thierry Henry, David Trezeguet en Nicolas Anelka. “Ik speelde als centrumverdediger, dus totaal het tegenovergestelde van mijn broer”, zegt Romain. "Ik ben altijd een groot fan geweest van Italiaanse verdedigers. Als je naar mij bij Thierry Henry vraagt, zal hij je vertellen dat ik heel hard op de man speelde.” Romain gaf zijn droom om profvoetballer te worden uiteindelijk op en ging studeren voor voedingsdeskundige.

Dat Olivier Giroud lange tijd niet geliefd was toen hij voor het nationale elftal van Frankrijk speelde, doet weinig met zijn broer Romain. “Ik heb daar nooit persoonlijk onder geleden. Ik heb geen televisie, ik lees geen kranten en zit niet op sociale media. Daar blijf ik allemaal van weg. Ik luister alleen naar de nationale radio. Het is lachwekkend, maar mensen praten met mij over mijn broer en denken dat ik over bepaalde dingen op de hoogte ben, maar ik weet niet waar ze het over hebben...”

Romain is in het interview lovend over Olivier Giroud, die regelmatig het net weet te vinden voor AC Milan. “Er zijn veel goede voetballers, je moet ze allemaal respecteren. Olivier is een geval apart. Hij is volkomen atypisch. Zoals Jean Pierre-Papin (voormalig Frans-international, red.) zegt: ‘Er zijn geen nummers 9 meer zoals hij’. Met het afgelopen WK in Qatar is de cirkel rond. Hij wordt erkend door zijn collega's, of het nu Mbappé, Papin of Trezeguet is.”

Romain vraagt zich hardop af wat iemand een kampioen of een goede voetballer maakt. De voormalig profvoetballer baart opzien door te onthullen dat hij Neymar nog nooit heeft zien voetballen. “Ik ken de man niet. Ik heb hem nooit zien spelen, maar het schijnt dat hij niet slecht is. Ik zweer het, ik heb het huidige Paris Saint-Germain nog nooit zien spelen. Ik ben een volslagen boer.”