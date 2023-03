Amerikaans voetbal introduceert opvallende regel om tijdrekken te voorkomen

Woensdag, 15 maart 2023 om 13:51 • Davey de Laat • Laatste update: 13:52

De MLS Next Pro, het derde niveau van de Verenigde Staten, gaat vanaf volgend seizoen een nieuwe regel implementeren om te voorkomen dat spelers tijd kunnen rekken als ze gewisseld worden, zo maakt de MLS bekend via de officiële kanalen. Om wedstrijdvertraging te verminderen moeten spelers binnen tien seconden van het veld af zijn, anders moet het team waarvoor ze in actie komen een minuut met tien man spelen.

De derde competitie van Amerika gaat de nieuwe regel komend seizoen testen. De regel zal ‘getimede wisselregel’ gaan heten en moet ervoor zorgen dat spelers sneller naar de kant gaan als hun nummer op het bord van de vierde official wordt getoond. Als de gewisselde speler niet binnen tien seconden van het veld is, dan moet de invaller zestig seconden wachten en speelt het team tijdens die minuut met een man minder.

Het is slechts een proef en als het geen effect heeft, zal de regel in de prullenbak verdwijnen. Vorig seizoen heeft de MLS Next Pro ook al nieuwe regels getest. Dat waren de zogeheten ‘Off-field Treatment Rule’ en de ‘Red Card Suspension Rule’. De eerste regel is dat spelers waarvan wordt vermoed dat ze een blessure hebben en langer dan vijftien seconden op de grond liggen, buiten het veld door de medische staf worden behandeld. De speler mag dan pas na drie minuten weer in het veld komen.

De Red Card Suspension Rule is de regel dat de schorsing van een speler die rood heeft gekregen wordt uitgezeten tegen hetzelfde team als waartegen de speler de rode kaart heeft ontvangen. Elk team in de MLS Next Pro speelt een regulier seizoen van 24 wedstrijden en neemt het twee of drie keer per jaar tegen dezelfde tegenstanders op. Dit helpt te verklaren waarom de regel werkt in deze competitie en waarschijnlijk niet van toepassing is in andere competities.