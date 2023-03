Feyenoord werkt hard aan herstel Justin Bijlow en mikt op duel met Sparta

Woensdag, 15 maart 2023 om 12:15

Feyenoord hoopt na de interlandbreak weer te kunnen beschikken over Justin Bijlow, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 25-jarige doelman van de Rotterdammers liep begin februari tijdens de afsluitende training voor het thuisduel met PSV (2-2) een polsbreuk op en staat sindsdien aan de kant. De koploper van de Eredivisie hoopt dat de goalie in het uitduel met Sparta Rotterdam zijn rentree kan maken in de wedstrijdselectie.

De medische staf van Feyenoord werkt hard om Bijlow snel na de interlandbreak weer fit te hebben. De hand van de goalie zit echter nog altijd in het gips. Feyenoord hoopt dat Bijlow op zondag 2 april in het uitduel met Sparta weer tot de wedstrijdselectie kan behoren. Arne Slot gaf na de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam (2-1) van afgelopen zondag al aan dat de keeper de duels met Shakhtar Donetsk en Ajax aan zich voorbij moest laten gaan.

Timon Wellenreuther was de afgelopen weken de vervanger van Bijlow onder de lat bij Feyenoord. De Duitser hield in negen wedstrijden twee keer ‘de nul’ en staat zondagmiddag dus opnieuw in de basis tijdens De Klassieker. De Rotterdammers hebben een voorsprong van drie punten op Ajax. Hoewel Slot dus geen beroep kan doen op Bijlow in de Amsterdam ArenA, zijn Gernot Trauner en Sebastian Szymanski wel weer inzetbaar.

De verdediger en Pool raakten respectievelijk eind december en begin februari geblesseerd en leken in eerste instantie een vraagteken voor De Klassieker van zondag. Het herstel van het tweetal ging echter sneller dan verwacht. Trauner maakte ruim drie weken geleden in het uitduel met Fortuna Sittard (2-4) al zijn rentree bij Feyenoord, terwijl Szymanski een week later twintig minuten voor tijd inviel in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-0).