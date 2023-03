PSV-supporters weten waar ze aan toe zijn na uitspraak gemeente Bunschoten

Woensdag, 15 maart 2023 om 13:14 • Davey de Laat • Laatste update: 13:15

Op 4 april zijn in de halve finale van de TOTO KNVB Beker maximaal driehonderd PSV-supporters welkom op Sportpark De Westmaat tijdens het duel met SV Spakenburg. De gemeente Bunschoten heeft daar dinsdagmiddag groen licht voor gegeven. De supporters uit Eindhoven moeten wel een verplichte buscombi nemen. “We gaan ons gezamenlijk inspannen om er een prachtige, historische voetbalavond van te maken”, aldus burgemeester Albertine van Vliet.

Vorige week werd bekend dat Spakenburg het duel op het eigen sportpark mag spelen. Het was in eerste instantie nog de vraag of dat mogelijk was vanwege de veiligheid. De tweededivisionist heeft ervaring met duizenden toeschouwers ontvangen op het sportpark. Zo wordt de derby tegen IJsselmeervogels in de Jack’s League jaarlijks gespeeld voor gemiddeld zo'n zevenduizend toeschouwers. “We hebben ook ervaring met wedstrijden met veel publiek in goede banen leiden, denk maar aan de Spakenburgse derby”, gaf voorzitter Marc Schoonebeek al aan.

In de halve finale van de KNVB Beker zal er ook een VAR aanwezig zijn. Het complex van Spakenburg zal volhangen met zestien tot 24 camera’s om een zo goed mogelijk beeld te hebben voor de videoscheidsrechter. Door extra tribunes te plaatsen zal De Westmaat uitgebreid worden zodat er achtduizend supporters binnen kunnen komen. “Dit gaat historisch worden”, aldus Schoonebeek.

Spakenburg zorgde voor een sensationele stunt in de beker door met 1-4 te winnen op bezoek bij FC Utrecht. De amateurs, onder leiding van de pas 35-jarige Chris de Graaf, waren de hele avond heer en meester in de Domstad. Het is pas de derde keer in de Nederlandse voetbalgeschiedenis dat een amateurclub de halve finale van de beker bereikt. Alleen IJsselmeervogels (1975) en VVSB (2016) gingen Spakenburg voor.