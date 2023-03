Droomtransfer Wieffer voorspeld: ‘Dan voor minimaal 40 miljoen naar Bayern'

Woensdag, 15 maart 2023 om 11:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:16

Mats Wieffer staat binnen twee à drie jaar voor een droomtransfer naar een Europese topclub, zo voorspelt zijn voormalig trainer Theo ten Caat. De 23-jarige middenvelder maakt momenteel indruk bij Feyenoord en behoort tevens tot de voorselectie van het Nederlands elftal. “Als hij deze lijn kan doortrekken, dan is hij binnen twee à drie jaar bij Feyenoord weg”, verwacht Ten Caat, die Wieffer trainde bij de beloften van FC Twente.

“Eigenlijk heeft hij alle facetten van het voetballen”, zegt Ten Caat in een interview aan ESPN over Wieffer. “Hij is technisch heel vaardig, heeft een groot loopvermogen, ziet de ruimtes heel goed en is snel met zijn balbehandelingen. En het is nog een eigenwijs ventje ook.” Wieffer speelde zes jaar lang in de jeugd van Twente en vormde volgens Ten Caat een gouden duo met Ramiz Zerrouki. “Ze waren heer en meester.”

Revelatie Mats Wieffer over een paar jaar voor 30, 40 miljoen naar Bayern?



De ex-trainer had gehoopt dat het tweetal nu samen in het eerste van Twente hadden gespeeld. Wieffer koos echter voor een overstap naar Excelsior en verdiende na twee uitstekende seizoenen bij de Kralingers afgelopen zomer een transfer naar Feyenoord. “Ik ben nog altijd een echte Twente-supporter, dus het doet mij veel pijn om Wieffer in het shirt van Feyenoord te zien spelen. Hoe erg ik het hem ook gun, maar ik had toch liever gehad dat hij samen met Zerrouki op het middenveld van Twente had gespeeld.”

Ten Caat gelooft dat Wieffer de potentie heeft om over enkele jaren bij een Europese topclub te spelen. “Hij gaat binnen twee jaar van de beloften van Twente naar de voorselectie van het Nederlands elftal. Als hij deze lijn kan doortrekken, dan is hij binnen twee à drie jaar bij Feyenoord weg en speelt hij op een internationaal niveau. Misschien wel Champions League.” En bij welke club moet dat dan zijn? “Ik denk dat hij heel goed bij Bayern München past. Hij heeft heel veel kwaliteiten voor de Duitse Bundesliga. Schalke zat ook twee of drie jaar achter hem aan. Of hij dan voor een miljoen of dertig à veertig kan gaan? Ja, minimaal."