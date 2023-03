Media bewieroken Haaland na vijfklapper: ‘Hij komt uit een ander sterrenstelsel’

Woensdag, 15 maart 2023

Erling Braut Haaland was dinsdagavond tijdens de ruime 7-0 overwinning op RB Leipzig van grote waarde voor Manchester City. De spits was binnen een uur tijd maar liefst vijf keer trefzeker namens the Citizens en schoot zijn ploeg hoogstpersoonlijk naar de laatste acht in de Champions League. Haaland verbrak meerdere records en kan zodoende rekenen op lovende kritieken uit buitenlandse media.

“Het leek wel alsof er een tweede Erling Haaland op het veld liep', schrijft The Telegraph. “Een Haaland die de rebounds van Haaland kon afwerken, beide kanten van het zestienmetergebied kon bespelen en elke twaalf minuten kon scoren.” De Britse krant gelooft dat City voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League kan winnen. “Als Haaland in deze vorm steekt, voelt dat zeer waarschijnlijk.”

“Hij is niet te stoppen”, schrijft de Daily Mail. “Manchester City is een listige ploeg met een kanonskogel in de punt van de aanval. Als Haaland op doel vuurt, blijven er nauwelijks tegenstanders overeind.” Guardiola besloot zijn spits na 63 minuten bij een 6-0 voorsprong te wisselen. “Toen hij eruit ging, moeten de nederige, verbrijzelde spelers van Leipzig het gevoel hebben gehad om mee te doen aan het applaus. Dat was pure opluchting bij hen.”

De Manchester Evening News heeft eveneens lovende woorden over voor de Noorse doelpuntenmachine en beoordeelt het optreden van de spits met een 10. “Elke 12 minuten maakte hij een doelpunt. Haaland liet een moeilijk spel domweg eenvoudig lijken.” “Geweldige Haaland sloopt RB Leipzig”, kopt The Guardian. “Hij gaf een masterclass over intimiderende kracht, hard rennen en dodelijk afwerken. Het was een boodschap aan heel Europa.”

De Franse krant L'Équipe deelde eveneens een 10 uit aan Haaland. “Hij liet zien uit een ander sterrenstelsel te komen. De cyborg Haaland verwoestte alles. Hij bezorgde Josko Gvardiol een ware nachtmerrie.” Mundo Deportivo zag de spits van City weer de nodige records verpulveren. “Haaland was de grote man met vijf goals en is een van de meest gevreesde spitsen ter wereld. De Noor was niet te stoppen. Vandaag hebben we gezien hoe Haaland met grote sprongen geschiedenis schrijft.”