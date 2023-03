‘Weigering band heeft met Kökçü’s middeleeuwse geloofsovertuiging te maken’

Woensdag, 15 maart 2023 om 09:19 • Laatste update: 09:21

Sjoerd Mossou noemt de OneLove-campagne van de KNVB ‘een zeldzame clusterfuck’. Aankomend weekend spelen de aanvoerders van de Eredivisie met een OneLove-aanvoerdersband tegen racisme en discriminatie. Orkun Kökçü weigerde echter en draagt zondag tijdens de Klassieker tegen Ajax een aangepaste aanvoerdersband met daarop de tekst 'respect voor iedereen'.

“Stel je voor. Je bedenkt een campagne die zo vredelievend, neutraal, politiek correct en alomvattend algemeen is als je maar verzinnen kunt”, schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Je probeert alle denkbare rafelrandjes weg te vijlen, want o wee als je bij iemand op de tenen gaat staan. Heel voorzichtig ontwerp je een hartje met wat lukrake kleuren, heel bewust zónder regenboog, want voor je het weet word je in een links hoekje geduwd - of erger nog: misschien wordt de FIFA wel boos.”

Mossou omschrijft de OneLove-campagne als een reusachtig compromis, ‘een te lang doorgekookt stukje bloemkool, verpakt in een statement voor verdraagzaamheid’. De columnist zag hoe de campagne recht in het gezicht van de KNVB ontplofte. Volgens Mossou komt dit deels door Kökçü, die de band ‘uit geloofsovertuiging' weigerde te dragen. “De aanvoerder van Feyenoord vermoedde er tóch een stiekem regenboogje in - en dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn. Hij was heus tegen racisme en discriminatie, aldus Kökçü, respect voor iedereen en zo, maar lhbti-acceptatie uitdragen? Nee sorry, dat was 'om persoonlijke redenen' echt een brug te ver.”

De weigering van Kökçü zorgde voor de nodige controverse. “Een deel van de Feyenoord-aanhang zag in Kökçü opeens een strijder van het vrije woord - een rebel die opstond tegen de zogenoemde 'woke-beweging'. Een nogal koddige omkering van zaken, want met 'woke' of 'niet-woke' had de weigering van Kökçü in de verste verte niets te maken natuurlijk, wel met zijn eigen, persoonlijke, middeleeuwse geloofsovertuiging”, aldus Mossou.

De columnist is van mening dat er weinig meer aan de campagne te redden valt. “De controverse heeft de boodschap volledig overschaduwd, en het gebrek aan communicatie en daadkracht leidde tot een zeldzame clusterfuck. Maar in het kader van méér verdraagzaamheid voelt een kleine handreiking toch op zijn plaats. Want eerlijk is eerlijk (en vrede op aarde): 'OneLove' is dan misschien mislukt, het was wél goed bedoeld. Ook wat waard. Juist in deze duistere tijden.”