Onbegrip over vroege wissel Haaland: ‘Dit is op geen manier goed te praten’

Woensdag, 15 maart 2023 om 08:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:52

Theo Janssen begrijpt niet waarom Josep Guardiola dinsdagavond besloot om Erling Braut Haaland dinsdagavond vroeg te wisselen. De manager van Manchester City haalde zijn spits tijdens het Champions League-duel met RB Leipzig (7-0 winst) al na 63 minuten naar de kant. Haaland had op dat moment al vijf keer gescoord en werd de kans ontnomen om een Champions League-record uit de geschiedenisboeken te schieten.

Met zijn vijf goals tegen RB Leipzig evenaarde Haaland Lionel Messi en Luiz Adriano, die beiden eerder ook al eens vijf keer in één Champions League-wedstrijd trefzeker waren. Janssen denkt dat Guardiola Haaland mogelijk vroegtijdig wisselde vanwege het record van Messi. “Ik hoop niet dat hij zo denkt", zei Janssen bij RTL. “Maar Messi is natuurlijk een grootheid en voor Guardiola is hij de grootste en beste speler ooit. Maar misschien wil hij hem wel beschermen.”

Erling Haaland werd vroeg naar de kant gehaald, maar waarom? Wilde Guardiola het record van Lionel Messi beschermen? #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/QeJrG73zPU — VTBL ? (@vtbl) March 14, 2023

Ron Vlaar, die het Champions League-duel tussen City en Leipzig eveneens bij RTL 7 analyseerde, denkt niet dat Guardiola bezig was met het record van Messi. “Ik kan me niet voorstellen dat je bewust met dat record tijdens een wedstrijd bezig bent. Volgens presentator Humberto Tan is er echter geen één reden te bedenken waarop je zijn vroege wissel goed kunt praten, aangezien Haaland in zijn eentje recordhouder kon worden. Ook Hedwiges Madudo had gehoopt dat Guardiola de Noorse spits langer op het veld liet staan. “Je moet het ook een beetje aanvoelen, toch. Laat hem nog tien, vijftien minuten langer spelen. Dan gaat elke ploeggenoot op zoek naar een assist, waardoor hij een zesde doelpunt kan maken.

Guardiola liet zich na afloop van het duel lovend uit over zijn pupil. “Ik weet dat Haaland het record van Messi heeft geëvenaard, natuurlijk weet ik dat nog! Het is ongelooflijk dat hij het deed in zestig minuten. Erling is jong... als hij dat record op 22-jarige leeftijd al verbreekt, wordt het leven wel saai. Nu heeft hij nog een doel om naartoe te werken. Ik heb hem naar de kant gehaald omdat de wedstrijd over was”, aldus Guardiola. “Het probleem is dat hij kritiek krijgt zodra hij een keer geen twee of drie doelpunten maakt. Vandaag maakte hij er vijf in dertig tot 35 balcontacten. Dat is wat we willen, maar dat is niet gemakkelijk.”