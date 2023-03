De buitenaardse records en statistieken van doelpuntenmachine Haaland

Woensdag, 15 maart 2023 om 08:20 • Jordi Tomasowa

"Les nummer één: deel nooit statistieken als Erling Haaland aan het voetballen is.” Dat schreef transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond grappend, terwijl de spits van Manchester City meerdere records uit de boeken schoot. De Noorse doelpuntenmachine maakte maar liefst vijf treffers tegen RB Leipzig (7-0) en schoot the Citizens daarmee eigenhandig naar de kwartfinale van de Champions League.

Haaland, die zijn vijfde hattrick in het shirt van City maakte, werd door zijn vijfklapper tegen Leipzig de jongste speler ooit (22 jaar en 236 dagen) die dertig keer trefzeker was in de Champions League. Kylian Mbappé had dat record eerder in handen. De Noor was 116 dagen jonger. Niemand bereikte ook sneller het aantal van dertig treffers in het miljardenbal. Haaland had hier 25 wedstrijden voor nodig, negen minder dan Ruud van Nistelrooij.

30 - Erling Haaland has scored 30 goals in 25 games in the UEFA Champions League, reaching this milestone in fewer matches than any other player, while he is also the youngest player to reach 30 goals in the competition’s history (22y 236d). Powerhouse. pic.twitter.com/13vKCvQdvY — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2023

Haaland schreef ook geschiedenis voor Manchester City. Hij schoot een clubrecord van van Tommy Johnson uit 1929 uit de boeken door alweer zijn 39ste doelpunt van het seizoen te noteren: de meeste ooit van een City-speler in één jaargang. Ook was hij de eerste speler van the Citizens met een hattrick in de eerste helft én de eerste City-speler met een hattrick in een Europese knock-outwedstrijd.

5 - Erling Haaland has scored five hat-tricks for Man City in all competitions this season, three more than any other player in Europe's big five leagues. He's the first Premier League player to score five hat-tricks in a season since Harry Kane in 2016-17. Unrelenting. pic.twitter.com/np4UTZEJIX — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2023

Haaland staat door zijn vijf treffers tegen Leipzig inmiddels op 33 doelpunten in de Champions League. Daarmee laat hij in het miljardenbal bijvoorbeeld al grote namen als Arjen Robben (31), Wayne Rooney (30) en Samuel Eto’o (30) achter zich. Tot slot evenaarde de Noor dinsdagavond Lionel Messi en Luiz Adriano, die beiden eerder ook al eens vijf keer in één Champions League-wedstrijd trefzeker waren. Messi was dat in 2012 tijdens Barcelona - Bayer Leverkusen (7-1), Adriano in 2014 bij een ruime zege van Shakhtar Donetsk op BATE Borisov (0-7).

Erling Haaland now has 39 goals for the season, beating the all-time #mcfc record for goals in a season from Tommy Johnson that has stood since 1929 — Simon Bajkowski (@spbajko) March 14, 2023