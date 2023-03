Haaland verklapt wat hij Guardiola zei bij vroege wissel na zijn vijfde goal

Woensdag, 15 maart 2023

Manchester City heeft zich dinsdagavond op zeer overtuigende wijze bij de laatste acht in de Champions League. Erling Braut Haaland eiste een hoofdrol op door tijdens de 7-0 zege in het Etihad Stadium maar liefst vijf treffers voor zijn rekening te nemen. Josep Guardiola besloot zijn pupil echter na 63 minuten te wisselen voor Julián Álvarez. Haaland gaf na afloop toe dat hij gefrustreerd was toen hij vroegtijdig werd gewisseld. De Noorse doelpuntenmachine had naar eigen zeggen graag een dubbele hattrick gemaakt.

"Het was een geweldige avond”, vertelde de spits tegenover BT Sport. “Ten eerste ben ik trots om in deze competitie te spelen, ik houd ervan. Ik maak vijf doelpunten en we winnen met 7-0, geweldig. Mijn superkracht is doelpunten maken. Moet ik eerlijk zijn? Bij veel van de goals van vandaag dacht ik niet eens na, ik wilde die bal gewoon tegen het net rammen. Het gaat erom dat je snel denkt.”

Guardiola haalde Haaland na ruim een uur bij een 6-0 tussenstand naar de kant. De doelpuntenhonger van de spits bleek echter nog niet gestild. “Ik heb de trainer verteld dat ik graag een dubbele hattrick had willen maken, maar ja. Wat doe je eraan?”, zei hij grappend. Leipzig-trainer Marco Rose, die vorig seizoen nog met Haaland samenwerkte bij Borussia Dortmund, vond het een speciale avond voor de spits. “Haaland was zo hongerig. Hij maakte doelpunten met de voet, met zijn hoofd, hij won tweede ballen, hij maakte sprints achter onze verdediging. Het zag er echt simpel uit vanavond. Hij pakte de bal af van de scheidsrechter. Het betekent dat het een speciale avond voor hem was en kan hem enkel feliciteren.”

Reactie Guardiola

Haaland evenaarde dinsdagavond Lionel Messi en Luiz Adriano, die beiden eerder ook al eens vijf keer in één Champions League-wedstrijd trefzeker waren. Door de vroege wisselbeurt van Guardiola kreeg Haaland niet de mogelijkheid om dit record te verbreken. “Als hij dat op 22-jarige leeftijd al verbreekt, wordt het leven wel saai. Nu heeft hij nog een doel om naartoe te werken", liet Guardiola op een afsluitende persconferentie weten. “Ik heb hem naar de kant gehaald omdat de wedstrijd over was. Het probleem is dat hij kritiek krijgt zodra hij een keer geen twee of drie doelpunten maakt. Vandaag maakte hij er vijf in dertig tot 35 balcontacten. Dat is wat we willen, maar dat is niet gemakkelijk.”