Johan Derksen: 'Van Hooijdonk is zo'n ontzettende achterbakse klootzak!'

Woensdag, 15 maart 2023 om 00:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:18

Johan Derksen heeft dinsdagavond bij Vandaag Inside andermaal keihard uitgehaald richting Pierre van Hooijdonk. Laatstgenoemde kreeg maandagavond bij Veronica Offside al de volle lading van Maurice Steijn. De voormalig trainer van NAC Breda ligt al geruime tijd in de clinch met de oud-spits, daar hem wordt verweten dat hij zoon Sydney niet voldoende speeltijd gaf. De mannen van VI nemen het op voor Steijn en geven Van Hooijdonk nogmaals onderuit de zak.

"Ik kijk vaak naar dat programma (Studio Voetbal, red.), want ik ben toch wel benieuwd", begint Derksen. "Dan zie ik die Pierre van Hooijdonk daar zitten met dat interessante hoofd en dan denk ik: noem nou eens één reden waarom hij aan tafel zit, want alles wat hij zegt heeft een dubbele bodem en een bedoeling. Ik zit naar Heerenveen te kijken en dan zie ik dat zijn zoon er niet in staat. Oh oh, daar krijgt de trainer problemen mee. Daar is Pierre niet blij mee. Het is zo'n ontzettende achterbakse klootzak."

Ook Valentijn Driessen, die eveneens is aangeschoven bij de talkshow, kiest partij voor Steijn. "Pierre is een intrigant eerste klas natuurlijk, dat weten we allemaal", aldus de chef voetbal van De Telegraaf. "Gisteren (maandag, red.) was Maurice Steijn bij Veronica Offside, die is er natuurlijk ook helemaal klaar mee. Die wordt iedere keer geconfronteerd met die NAC-periode. Hij miste promotie op een haar na en wordt nu iedere keer neergezet als iemand die er geen kloten van kan."

"ESPN heeft hem gekozen omdat hij een Feyenoord-achtergrond heeft. Feyenoord speelt vaak in de Europa League en de Conference League, dus hadden ze iemand nodig met een Feyenoord-achtergrond", gaat Driessen verder. "Vorige week wilde een collega van mij een stukje over de spitsen van Oranje. Die had Van Hooijdonk een half uur aan de lijn. Toen ging het een half uur over mij en Johan. Wij zijn de oorzaak van de polarisatie van Nederland. Johan voorop, ik in zijn kielzog. Alles wat in Nederland fout gaat, ligt aan ons. Dan ben je toch he-le-maal de weg kwijt?"

Steijn werd maandag gevraagd naar zijn mening over Van Hooijdonk. "Pierre is natuurlijk super rancuneus richting mij omdat ik twee jaar geleden zijn zoon niet altijd opstelde, wat zowel voor als na mij ook niet altijd gebeurde", aldus de huidige trainer van Sparta Rotterdam. "Hij voelt zich geroepen om te pas en te onpas mij en Sparta naar beneden te halen op televisie. Het is een beetje lachwekkend en zielig aan het worden als je hem bezig ziet bij de NOS. Je verwacht van mensen die daar aan tafel zitten dat ze onafhankelijk hun mening geven. Pierre heeft natuurlijk dubbele agenda's en kan nooit onafhankelijk iets zeggen."