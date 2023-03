Voorzitter Lubbers legt werkzaamheden noodgedwongen neer bij FC Emmen

Dinsdag, 14 maart 2023 om 23:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:07

Ronald Lubbers heeft zijn werkzaamheden als voorzitter van FC Emmen per direct neergelegd, zo laat de Drentse club dinsdagavond weten via de officiële kanalen. Aanleiding voor de beslissing zijn trieste gezondheidsredenen. Wat er exact aan de hand is met Lubbers wordt vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. De Raad van Commissarissen is dinsdagmiddag geïnformeerd over de situatie.

FC Emmen maakt dinsdagavond laat melding van de trieste gezondheidssituatie van zijn voorzitter. "Lubbers kiest ervoor de komende tijd volledig afstand te nemen", luidt de officiële verklaring op de clubsite. "Uiteraard respecteert de Raad van Commissarissen het besluit dat Lubbers helaas moest nemen en de club wenst hem ontzettend veel beterschap. De Raad van Commissarissen en bestuur van FC Emmen zoeken op korte termijn een oplossing om het takenpakket van Lubbers over te nemen."

Wat de exacte reden is achter het besluit van Lubbers wordt vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. Emmen meldt enkel dat de voorzitter kampt met gezondheidsklachten. Het is ook niet bekend of en wanneer Lubbers zal terugkeren. Lubbers verwierf in de voetbalwereld bekendheid als bestuurder en redder van FC Emmen. Eind 2003 trad Lubbers als commissaris toe tot de Raad van Commissarissen bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

Twee jaar na zijn toetreding, in december 2005, legde Lubbers zijn taken ook al eens neer. Zeven jaar later keerde hij terug en werd hij door de gemeente Emmen aangesteld om de club te behoeden voor het verliezen van de licentie voor het spelen van betaald voetbal. Lubbers kreeg het voor elkaar om 500.000 euro binnen te halen via enkele ondernemers. In het seizoen 2017/18 promoveerde Emmen onder leiding van Lubbers voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Eredivisie.