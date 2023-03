Nederland op drempel van tweede CL-ticket na uitschakeling FC Porto

Dinsdag, 14 maart 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:07

Internazionale heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van trainer Simone Inzaghi slaagde mede dankzij wederom uitstekend keeperswerk van André Onana en een redding op de doellijn van Denzel Dumfries in zijn missie tegen FC Porto: 0-0. Dat resultaat was genoeg voor de Italianen na de 1-0 overwinning in Milaan die weken geleden. De uitschakeling van Porto is daarnaast goed nieuws voor Nederland, dat zeker is van de zesde plaats op de coëfficiëntenlijst als Arsenal donderdag Sporting Portugal uitschakelt in de Europa League.

Ten opzichte van de wedstrijd in Milaan schoof Porto-aanvaller Pepê terug naar de rechtsbackpositie. João Mario, die die positie in het heenduel nog bekleedde, moest net als verdediger Pepe geblesseerd toekijken. Otávio pakte in Milaan rood, waardoor Stephen Eustáquio mocht starten. Aan de kant van Inter kreeg Dumfries een basisplaats, terwijl Stefan de Vrij een ruim kwartier voor tijd mocht invallen. Robin Gosens ontbrak wegens een blessure. Zijn positie links op het middenveld werd ingenomen door Federico Dimarco. Edin Dzeko en Lautaro Martínez vormden de aanval, waardoor Romelu Lukaku, vorige week nog matchwinner, op de bank moest plaatsnemen.

????????, wat een slotfase in Porto! ?? De paal, de lat én Denzel Dumfries staan een Portugese treffer in de weg en dus bekert Inter verder.. ????#ZiggoSport #UCL #PORINT pic.twitter.com/KzNv3itbxu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 14, 2023

HIER DE CODE

Al in de tweede minuut kwam Porto bijna op voorsprong. Mateus Uribe probeerde het van afstand, maar moest toezien hoe Onana een uiterste redding in huis had. Inter speelde een tamme eerste helft en leek vooral geen tegendoelpunt te willen incasseren. Zo rekte Dumfries in de negende minuut tijd bij een inworp, wat scheidsrechter Szymon Marciniak ertoe deed besluiten de inworp aan Porto toe te kennen. Porto speelde niet groots, maar was de betere ploeg en dat leidde tot een schot van Stephen Eustáquio, die zijn poging gekeerd zag worden door Onana. Inter kwam weinig voor het doel van Porto. Wel probeerde Edin Dzeko het tevergeefs met een gekeerd schot. Vijf minuten voor tijd had Dimarco een cruciale ingreep in huis, door met een tackle te voorkomen dat Evanilson de zeker lijkende openingstreffer op zijn naam kreeg.

Uribe was de eerste speler na rust die voor gevaar zorgde. De Colombiaan kreeg de bal uit een rebound voor zijn voeten en zag zijn poging over het Italiaanse doel vliegen. Inter stelde ook in de tweede helft in aanvallend opzicht teleur. Verder dan een gekeerd schot van Nicolò Barella kwam het eigenlijk niet. Hoewel Porto ook verre van grandioos speelde, bleef het de gevaarlijkere ploeg. Pepê en Zaidu probeerden het met schoten, die gekraakt werden. Alessandro Bastoni moest een kwartier voor tijd naar de kant, waardoor De Vrij mocht invallen. Hij zag dat Marko Grujic het probeerde met een verraderlijk schot, maar Onana had andermaal een antwoord in huis.

Porto kwam in blessuretijd plots tot viermaal toe alsnog dicht bij de voorsprong. Eerst belandde een omhaal van invaller Toni Martínez enkele meters naast de paal. Vervolgens werd Dumfries de held van Inter door een inzet van Iván Marcano voor de lijn weg te halen. Porto had het opeens te pakken en creëerde nog eens twee grote kansen. Eerst kopte Taremi tegen de paal, waarna Martínez, eveneens met een kopbal, de lat trof. Dichterbij zou Porto niet meer komen. Pepê kreeg in de slotfase nog zijn tweede gele kaart te zien.