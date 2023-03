Haaland maakt er vijf (!) en schiet City eigenhandig naar de kwartfinale

Dinsdag, 14 maart 2023 om 22:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:32

Manchester City heeft zich dinsdagavond bij de laatste acht gevoegd in de Champions League. De ploeg van Josep Guardiola kende in eigen huis weinig moeite met RB Leipzig en stapte met een eclatante 7-0 zege van het veld. Erling Braut Haaland kreeg alle schijnwerpers op zich gericht door vijf treffers aan te tekenen. De Noorse topspits is na Lionel Messi de tweede speler in de geschiedenis van de Champions League die vijf keer weet te scoren in een knock-outwedstrijd. De spits stootte tevens Ruud van Nistelrooij van de troon.

Guardiola voerde één wijziging door in zijn basiselftal ten opzichte van de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd bij Crystal Palace afgelopen weekend. Phil Foden werd naar de reservebank verdreven, waardoor er op het middenveld weer een plekje vrijkwam voor Kevin De Bruyne. Ook voor Nathan Aké was er een basisplaats. De Oranje-international vormde de defensie met John Stones, Manuel Akanji en Ruben Días. City wist na het 1-1 gelijkspel in Duitsland wat het te doen stond en besloot vanaf het eerste fluitsignaal de duimschroeven aan te draaien, wat meteen tot grote kansen leidde.

GOAL MAN CITY! Was dit een strafschop!? Benjamin Henrichs schampt de bal (zonder dat hij het ziet), Haaland profiteert vanaf de stip. Inmiddels staat het al 2-0! #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/9hRknkjM6h — VTBL ? (@vtbl) March 14, 2023

Na vier minuten spelen kreeg Ilkay Gündogan al de gelegenheid om de score te openen. De Duitser werd op maat bediend door De Bruyne, maar mikte in kansrijke positie over. Niet veel later wist Janis Blaswich een grote mogelijkheid van Haaland onschadelijk te maken. De spits werd de diepte ingestuurd door Aké, maar stuitte op de voormalig doelman van Heracles Almelo. Blaswich was halverwege de eerste helft wel geklopt, toen de bal tot verbazing van velen op de stip ging. Een kopbal uit een corner van Rodri beroerde de arm van Benjamin Henrichs, waarna de bal na tussenkomst van de VAR op de stip ging. Haaland faalde niet: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video JARRAD BRANTHWAITE komt de verdediging van PSV versterken Meer videos

GOAL MAN CITY! Een geweldige pegel van Kevin de Bruyne raakt de lat en dan is Erling Haaland er razendsnel bij om zijn tweede goal binnen drie minuten te maken: 2-0. #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/sQ7D1Xk98y — VTBL ? (@vtbl) March 14, 2023

Het betekende het startsein van een wervelende show van de Noorse spits. Amper een minuut later tekende hij namelijk al voor zijn tweede van de avond. Na een schot op de onderkant van de lat van De Bruyne was Haaland er als de kippen bij om voor zijn tweede van de avond te tekenen. Op slag van rust completeerde hij met ietwat fortuin zijn hattrick, toen de bal op de doellijn tegen hem werd aangeschoten door een verdediger van Leipzig. Rodri raakte in diezelfde aanval de binnenkant van de paal met een kopbal uit een corner.

HATTRICK HAALAND! De Noor heeft het voor elkaar: een zuivere hattrick in de KO-fase van de Champions League. Met wat geluk scoort hij zijn derde van de avond: 3-0. #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/IDHGZiSQxv — VTBL ? (@vtbl) March 14, 2023

De 2-0 van Haaland betekende zijn dertigste treffer in het miljardenbal (25 wedstrijden). Geen enkele speler kwam zo snel tot de dertig doelpunten dan hij. Het vorige record stond op naam van Van Nistelrooij, die er 34 wedstrijden voor nodig had. Na rust ging Haaland vrolijk verder met waar hij gebleven was. Nadat Gündogan met Jack Grealish al combinerend voor de 4-0 had gezorgd, tilde Haaland de marge enkele minuten later naar vijf. Nadat zijn kopbal eerst nog kon worden gepakt door Blaswich, was hij in de rebound wel trefzeker.

GOAL MAN CITY: 5-0! RB Leipzig moet oppassen voor een enorme nederlaag. Erling Haaland maakt zijn vierde van de avond. ?? #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/XVSXsJkKEO — VTBL ? (@vtbl) March 14, 2023

City weigerde de gas van het pedaal te halen en zorgde via Haaland al snel voor de 6-0, toen de spits opnieuw aan het einde stond van een aanval. Samen met Messi is Haaland nu de enige speler die er in de knock-outfase van de Champions League in wist te slagen om vijf keer te scoren. Alsof de rampavond daarmee nog niet erg genoeg was voor Leipzig, zorgde De Bruyne in de laatste minuut voor het slotakkoord. De middenvelder legde aan van zo'n twintig meter en vond op schitterende wijze de rechterbovenhoek: 7-0.