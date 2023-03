Ontsteltenis over penalty bij City - Leipzig: ‘We zijn het spoor bijster!’

Dinsdag, 14 maart 2023 om 21:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:05

Manchester City is dinsdagavond flink in het zadel geholpen tijdens de return in de Champions League tegen RB Leipzig. De ploeg van Josep Guardiola mocht halverwege de eerste helft aanleggen vanaf elf meter na hands van Benjamin Heinrichs. Erling Braut Haaland benutte het buitenkansje, maar volgens velen had de bal nooit op de stip gemogen. Onder meer Cesc Fàbregas liet meteen van zich horen via Twitter.

Er leek voor Leipzig geen vuiltje aan de lucht, toen het City in het eerste kwartier van scoren wist te houden in het Etihad Stadium. Enkele minuten later lag de bal echter tegen de touwen, toen Scheidsrechter Slavko Vincic naar het scherm werd geroepen vanwege een vermeende handsbal van Heinrichs. De Duitser beroerde de bal licht met de arm na een kopbal van Rodri, waarna Vincic de bal op de stip legde. Haaland faalde niet en liet Janis Blaswich kansloos.

??????????????, ??????????????! ?? De Noor schiet raak uit een wel heel makkelijk gegeven strafschop na hands van Benjamin Henrichs.. ?? Nou @RafvdVaart, wat vinden we hiervan? ??#ZiggoSport #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/R6ZniXfztT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 14, 2023

De beslissing van Vincic leidde onder meer tot onbegrip bij Fàbregas, die op Twitter zijn ongenoegen uitte. "We zijn het spoor helemaal bijster als dit een penalty is", slingerde de voormalig speler van Chelsea en Arsenal de wereld in. Ook Alan Shearer wist niet wat hij zag. "Wat een hoop shit is de handsregel", aldus de oud-topspits. The Sun spreekt van de 'slechtste beslissing ooit'.

Na de rake strafschop was Haaland ook verantwoordelijk voor de 2-0 en de 3-0. De tweede was een rebound op een schot van Kevin De Bruyne, bij de derde goal kreeg hij de bal op de doellijn tegen zich aangeschoten. De Noor staat nu op 30 Champions League-doelpunten in 25 wedstrijden. Geen enkele speler kwam tot die aantallen. Het vorige record stond op naam van Ruud van Nistelrooij, die 34 wedstrijden nodig had om de 30 doelpunten aan te tikken.

What a pile of shit the hand ball law is. #pathetic #MCIRBL — Alan Shearer (@alanshearer) March 14, 2023