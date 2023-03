Transfervrije Isco informeert zich bij ex-ploeggenoot na riant contractvoorstel

Dinsdag, 14 maart 2023 om 21:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:32

Isco vervolgt zijn carrière mogelijk in Brazilië. UOL Esporte meldt namelijk dat Flamengo een aanbod van een half miljoen euro per maand heeft neergelegd bij de Spanjaard, die na zijn vertrek bij Sevilla eind december vorig jaar clubloos is. Isco heeft zich inmiddels geïnformeerd bij ex-ploeggenoot Marcelo, die na een avontuur bij Olympiacos weer in Brazilië speelt.

Tot eind januari zag het ernaar uit dat Isco zich zou aansluiten bij Union Berlin, waar hij tot medio 2024 kon tekenen met een optie op een extra seizoen. De inmiddels dertigjarige middenvelder was al medisch gekeurd en niets leek een overgang in de weg leek te staan, maar toch ging de transfer niet door. Het management van Isco en de Duitse club gaven elkaar de schuld van het afketsen. Volgens Union kwam de spelmaker op het laatste moment met nieuwe voorwaarden.

Sinds het afketsen van de deal heeft Isco nog geen nieuwe club gevonden. Wel heeft hij interesse gewekt van Real Betis en Villarreal, waarna ook Los Angeles Galaxy zich bij het rijtje geïnteresseerde clubs voegde. Toch lijkt Flamengo op dit moment de nieuwe bestemming van Isco te worden. De houder van de Copa Libertadores heeft een contractvoorstel van een half miljoen euro per maand bij Isco neergelegd, wat neerkomt op een jaarsalaris van zes miljoen euro.

Isco kwam jarenlang uit voor Real Madrid, waar hij vele prijzen won met toenmalig ploeggenoot Marcelo. Laatstgenoemde speelt inmiddels voor Fluminense, dat net als Flamengo uit Rio de Janeiro komt. Volgens UOL Esporte heeft Isco contact opgenomen met zijn ex-ploeggenoot om zich te informeren over het leven in de stad en Brazilië. Isco verwacht dat het Zuid-Amerikaanse land een aantrekkelijke bestemming is voor hem en zijn gezin.