Na Eden Hazard en Toby Alderweireld zwaait derde Belg af bij Rode Duivels

Dinsdag, 14 maart 2023 om 18:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:00

Simon Mignolet zet per direct een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de Belgische sluitpost bekendgemaakt op een persconferentie. Mignolet geeft aan zijn carrière zo lang mogelijk te willen rekken en de interlandperiodes te willen gebruiken voor zijn herstel. De doelman van Club Brugge is na Toby Alderweireld en Eden Hazard de derde international in korte tijd die besluit te stoppen bij de Rode Duivels.

Het afscheid van de 35-jarige doelman hing al even in de lucht, maar nu is het officieel. "Het was toch geen gemakkelijke beslissing", vertelt hij. "Als ik wilde, kon ik nog wel even doorgaan. De bondscoach (Domenico Tedesco, red.) en technisch directeur Frank Vercauteren hebben ook nog geprobeerd om me over te halen, maar ik had mijn keuze al gemaakt. Ik ben blij dat ze mijn beslissing begrepen en geaccepteerd hebben." Mignolet maakte vijf grote toernooien mee met België. Hij was aanwezig op drie WK's (2014, 2018 en 2022) en twee EK’s (2016 en 2020). Tot een eindoverwinning kwam het niet voor de 'gouden generatie' van België.

To all my teammates, the staff, especially the fans, everyone, thank you. ???????? @BelRedDevils pic.twitter.com/ZArhFEnYjn — Simon Mignolet (@SMignolet) March 13, 2023

Mignolet kwam ondanks de concurrentie van Thibaut Courtois, de onbetwiste eerste doelman, tot 35 interlands. "Daar ben ik heel trots op. Zonder een ongelooflijke Thibaut Courtois voor mij waren dat er waarschijnlijk nog wat meer geweest. Als tweede doelman moet je vaak harder trainen naast het veld en ik wil mijn carrière nog zo lang mogelijk rekken." Mignolet denkt niet dat hij een leegte nalaat. "Er zijn een aantal goede, jonge keepers die nu hun kans krijgen. Thibaut Courtois heeft nog wel enkele jaren te gaan, maar op lange termijn zal het wel goed zijn voor de nationale ploeg dat die jonge doelmannen er nu al bij kunnen zijn."

Hoewel Mignolet afzwaait, houdt hij de deur voor een tijdelijke terugkeer op een kier. "Als er heel veel blessures of problemen zijn, mogen ze me altijd bellen. Dan kunnen we de situatie bekijken." Vrijdag maakt Tedesco zijn selectie bekend voor het EK-kwalificatieduel met Zweden op 24 maart en de vriendschappelijke interland tegen Duitsland, vier dagen later. Welke doelmannen een oproep ontvangen, is dus nog even onduidelijk. De dertigjarige Courtois heeft concurrentie van onder meer Koen Casteels (30, VfL Wolfsburg) en Matz Sels (31, RC Strasbourg). KRC Genk-doelman Maarten Vandevoordt (21) en Club Brugge-sluitpost Senne Lammens (20) lijken op termijn de belangrijkste gegadigden om eerste doelman van België te worden.