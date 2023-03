Ronaldo is emoties opnieuw niet de baas en ondervindt consequenties

Dinsdag, 14 maart 2023 om 18:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:58

Voor Cristiano Ronaldo is het thuisduel met Abha dinsdagmiddag geen groot succes geworden. De Portugese sterspeler won met zijn ploeg met 3-1 in de kwartfinale van het bekertoernooi, maar had geen aandeel in de treffers. Wel werd hij na het rustsignaal op de bon geslingerd, toen hij uit frustratie een bal wegtrapte. Drie minuten voor tijd werd Ronaldo naar de kant gehaald, toen het duel lang en breed gespeeld was.

Er was dinsdagmiddag geen vuiltje aan de lucht voor Al-Nassr. De nummer twee van de Saudi-Arabische competitie nam het in eigen huis op tegen Abha in de kwartfinale van de King Cup en stond bij rust op een comfortabele 2-0 voorsprong. Op slag van rust dacht Ronaldo er echter vandoor te gaan, waarna de scheidsrechter voor het rustsignaal floot. Tot woede bij de Portugees, die de bal van de grond pakte en wegtrapte.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023

De actie kwam Ronaldo op een gele kaart te staan, terwijl het publiek en ploeggenoten zich tegen de arbiter keerden. Kort na rust gooide Al-Nassr het duel definitief in het slot. De bezoekers deden vervolgens nog wel iets terug, maar konden uitschakeling niet voorkomen. Ronaldo werd een paar minuten voor tijd naar de kant gehaald. Al-Nassr neemt het door de overwinning in de halve finale op tegen Al Wehda. Dat duel staat gepland voor 24 maart.

Afgelopen donderdag liet Ronaldo zich ook al niet van zijn beste kant zien. Toen trapte de aanvaller uit woede tegen waterflesjes aan die op het veld lagen na afloop van de thuiswedstrijd tegen Al-Ittihad. De koploper had even daarvoor met 1-0 gewonnen en de koppositie daarmee overgenomen. Vervolgens begon een aantal fans van Al-Ittihad ook nog de naam van Lionel Messi te scanderen.