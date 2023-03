Garnacho kan Argentinië-debuut vergeten: ‘Moeilijk onder woorden te brengen’

Dinsdag, 14 maart 2023 om 18:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:59

Alejandro Garnacho gaat voorlopig niet zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Argentinië. De aanvaller van Manchester United was door bondscoach Lionel Scaloni opgeroepen voor de vriendschappelijke interlands tegen Panama (23 maart) en Curaçao (28 maart), maar is niet ongeschonden uit het duel met Southampton gekomen. Garnacho heeft een enkelblessure opgelopen die hem minimaal een aantal weken aan de kant houdt.

Het had een hele mooie maand moeten worden voor Garnacho. Na zijn belangrijke treffer in de gewonnen bekerwedstrijd tegen West Ham United (3-1), hoopte hij later deze maand voor het eerst in actie te komen voor zijn geboorteland. Anderhalve week geleden werd bekend dat de Argentijn was opgenomen in de selectie voor de oefeninterlands tegen Panama en Curaçao, maar zijn debuut laat noodgedwongen op zich wachten.

Afgelopen weekend raakte Garnacho in de thuiswedstrijd tegen Southampton (0-0) dusdanig geblesseerd na een duel met Kyle Walker-Peters dat hij enkele weken aan de kant staat met een enkelblessure. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe lang hij exact uit de roulatie ligt, maar vast staat dat Garnacho de Europa League-return tegen Real Betis (donderdag) en het FA Cup-duel met Fulham (zondag) in rook ziet opgaan, net als de interlands met Argentinië.

"Helaas zal ik mijn team en teamgenoten niet kunnen helpen in de komende wedstrijden, in een heel belangrijk deel van het seizoen voor Manchester United", laat de aanvaller weten op Instagram. "Ik ben teleurgesteld dat ik ook de kans mis om bij mijn teamgenoten van het Argentijnse nationale ploeg te zijn, in wat een geweldig en trots moment voor mij en mijn familie moest worden. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe ik me nu voel."