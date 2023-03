Mancini komt aanvallers tekort en verrast met oproep voor geboren Argentijn

Dinsdag, 14 maart 2023 om 18:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:26

Na het mislopen van het afgelopen WK in Qatar is Italië er alles aan gelegen om wel aanwezig te zijn op het EK in 2024. Op donderdag 23 maart neemt la Squadra Azzurra het voor de kwalificatie van dat toernooi in eigen huis op tegen Engeland, waarna Malta drie dagen later de tegenstander is. Bondcoach Roberto Mancini kampt in aanloop naar die wedstrijden echter met de nodige aanvallende afwezigen en heeft er daarom voor gekozen om de relatief onbekende Mateo Retegui, aanvaller van Club Atlético Tigre, op te nemen in zijn selectie. Vrijdag maakt Mancini de rest van zijn selectie bekend.

Retegui is een 23-jarige geboren Argentijn die nooit in Italië heeft gevoetbald. Wel beschikt hij over de Italiaanse nationaliteit, omdat hij een oma heeft die uit dat land komt. Daardoor was een oproep mogelijk. "We hebben hem een tijd gevolgd", onthult Mancini in gesprek met DAZN. "Hij is een jonge jongen die nu twee jaar basisspeler is in de Argentijnse competitie. Hij heeft kwaliteiten die wij tekortkomen. We dachten dat hij niet zou willen komen, maar hij zei onmiddellijk 'ja', dus hebben we hem opgeroepen." Mancini kent de nodige zorgen in de voorhoede. Zo is Ciro Immobile geblesseerd, keert Gianluca Scamacca terug van een blessure en is Giacomo Raspadori wisselspeler. "We hebben niet veel opties."

Retegui heeft bewust nog niet van zich laten horen. Zijn vader stond La Gazzetta dello Sport al wel te woord. "Hij is heel blij, trots en enthousiast. Vroeger, toen hij kind was, speelde hij in de jeugdopleiding bij River Plate als middenvelder voor de defensie. Dat deed hij tussen zijn negende en veertiende. Hij ging toen weg, omdat hij ook zeer geïnteresseerd was in veldhockey. Hij maakte ook deel uit van het nationale jeugdteam. Tot zijn vijftiende beoefende hij beide sporten, tot hij werd 'herontdekt' door een scout van Boca, die hem ervan overtuigde om te voetballen." Van een oproep voor Argentinië is het nooit gekomen. "Het Onder 19-team heeft hem in 2018 eens opgeroepen voor een Zuid-Amerikaans toernooi. Dat is het."

Retegui sloot in 2016 aan bij Boca Juniors. De aanvaller speelde sindsdien slechts één duel voor Boca, omdat hij werd verhuurd aan achtereenvolgens Estudiantes, Club Atlético Talleres en Club Atlético Tigre. Bij laatstgenoemde club maakt hij dit seizoen indruk door zes keer het net te vinden in zeven wedstrijden. Tigre heeft een optie in het huurcontract om vijftig procent van zijn rechten aan het einde van het seizoen over te nemen. Udinese wilde Retegui in januari overnemen, maar de aanvaller gaf toen de voorkeur aan een langer verblijf bij Tigre. In de wandelgangen wordt AC Milan genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.