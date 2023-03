PSG kan het zich niet veroorloven om deze diamant kwijt te raken

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas zeventienjarige Warren Zaïre-Emery, de groeibriljant op het middenveld van Paris Saint-Germain. De Frans-Martinikaans voetballer was in februari met 16 jaar en 343 dagen zelfs de jongste basisspeler ooit in de knock-outfase van de Champions League.

Zaïre-Emery is de speler met wellicht het grootste toekomstperspectief in de huidige selectie van PSG. Bij de grootmacht uit Parijs is overigens nooit een tekort aan talentvolle spelers. De befaamde jeugdopleiding produceerde al de nodige talenten die later uitgroeiden tot grote sterren, al werden daar vooral andere clubs blij van. Goede en getalenteerde spelers zijn er doorgaans in overvloed, maar het probleem is dat deze talenten zelden worden geïntegreerd in de A-selectie van PSG. Zaïre-Emery lijkt echter een uitzondering op de regel te zijn in de Franse hoofdstad.

Het is het lot van heel veel grote en ambitieuze clubs. Er zijn onnoemelijk veel sterren die allemaal aan spelen willen toekomen. Aan de andere kant zorgen de torenhoge ambities en de bijbehorende druk voor dat talenten zich niet echt kunnen ontwikkelen en het haast verboden is voor ze om fouten te maken. Als gevolgd daarvan kiest een trainer in de meest gevallen voor gearriveerde vedetten. Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Kingsley Coman, ze werden allen opgeleid door PSG, om vervolgens elders uit te groeien tot sterren. Omdat dit trio bij andere clubs kreeg wat voor jonge talenten het allerbelangrijkste is: wekelijks aan spelen toekomen.

Een ander megatalent van PSG is wellicht in staat om deze cirkel te doorbreken. Zaïre-Emery is net zeventien geworden, op 8 maart, maar de defensieve middenvelder kan nu al terugkijken op verrassend veel speeltijd in het sterrenensemble van de Franse kampioen. En er zijn nu al de nodige mensen die hem een topcarrière toedichten. De nog piepjonge middenvelder weet in ieder geval nu al wat het is om in de Champions League te spelen. In de heenwedstrijd in de achtste finale van het miljardenbal tegen Bayern Munchen durfde trainer Christophe Galtier het aan hem een basisplaats te geven. Zaïre-Emery liet bij vlagen zien over veel talent te beschikken, al was dat niet voldoende om de 0-1 nederlaag in het Parc des Princes af te wenden.

De eerste stappen

Zaïre-Emery werd op 8 maart 2006 geboren in Montreuil, een voorstad van Parijs. Zijn technische vaardigheden werden al vroeg opgemerkt, zo brengt vader Franck Emery in herinnering in gesprek met RMC Sport. "Ik was met mijn neef op een toernooi in Trappes, en daar was Warren ook bij. Er kwam een bal naar me toegerold die ik gelijk over dertig meter en door de lucht richting Warren schoot. Hij nam de bal aan op zijn borst, alsof hij daar elke dag op getraind had. Mijn neef en ik keken elkaar aan en zeiden: 'Dat is niet verkeerd!' Als amateurcoach betrok Emery senior zijn zoon ook vaak bij de trainingen. "Als de ervaren spelers bepaalde oefeningen niet goed uitvoerden, dan vroeg ik Warren om het voor te doen, zelfs toen hij pas negen jaar oud was." De jongeling was toen al opgenomen in de PSG-academie en het duurde niet lang voordat hij in het Onder 11-elftal terecht kwam.

Jeugdtrainer Bafode Diakite legt aan RMC Sport waarom Zaïre-Emery enkele leeftijdscategorieën mocht overslaan. "Zijn aanwezigheid begon counterproductief te werken. Warren loste altijd alles op bij balverlies, waardoor zijn teamgenoten zich steeds minder inspanden." Het grote talent bleef zich ontwikkelen en kwam in 2021, als vijftienjarige, al in het Onder 19-elftal terecht. Zaïre-Emery maakte veel indruk met zijn optredens in de UEFA Youth League en ontving mede hierdoor in 2022 de Titi d'Or, de prijs voor de beste speler uit de jeugdopleiding van PSG. Volgens GOAL en SPOX trok zijn stormachtige ontwikkeling de aandacht van Bayern en is de interesse vanuit Duitsland nog steeds niet bekoeld. Der Rekordmeister zoekt steeds vaker over de grens naar talenten en haalde met die insteek bijvoorbeeld Jamal Musiala op bij Chelsea.

Warren Zaïre-Emery in actie tegen Bayern München in de Champions League.

Belangrijkste wapens

Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Zaïre-Emery nu al een erg veelzijdige speler. "Hij is van origine rechtsbenig, maar kan beide benen gebruiken", benadrukt een scout van een Europese topclub in gesprek met GOAL en SPOX. "En zijn eerste balcontact is bijna altijd goed, dat is misschien wel zijn grootste kracht. Hij kan ook geweldige en loepzuivere passes afleveren. Het is een complete speler die in elke wedstrijd een hoog niveau weet te halen." Het talent van PSG is ook buiten het veld een voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten. "Ik heb nog nooit iemand van die leeftijd zich zo professioneel zien gedragen. Warren heeft een goede opleiding genoten en is een harde werker. Hij gedraagt zich altijd voorbeeldig en weet precies wanneer hij zijn rust moet pakken."

De nieuwe Emmanuel Petit?

Een werkpaard in een controlerende rol op het middenveld, die kan tackelen en passen en gevaarlijk is met afstandsschoten? Alles waar Zaïre-Emery toe in staat wordt geacht, heeft Emmanuel Petit allemaal laten zien tijdens zijn loopbaan. Door zijn lengte (1.85 meter) was Petit en stuk verder wat betreft kopkracht, maar net als Zaïre-Emery wist Petit verdedigende en aanvallende kwaliteiten optimaal te gebruiken. Waardoor zijn ploeggenoten in de schijnwerpers kwamen te staan. Men moet overigens wel voorzichtig zijn met een dergelijke vergelijking, want de verder ontwikkeling van Zaïre-Emery valt niet te voorspellen. Om te weten waar zijn plafond eventueel ligt is het altijd goed om even de geschiedenisboeken in te duiken.

En nu?

PSG en Zaïre-Emery kwamen vorig jaar juli een nieuw contract overeen, met een looptijd tot de zomer van 2025. De clubleiding heeft dus geen enkele haast om een nieuwe verbintenis uit te delen aan de middenvelder. Het is echter wel zo dat zijn stormachtige ontwikkeling de interesse van andere clubs heeft vergroot. En zoals gebruikelijk bij PSG hangt alles af van de speeltijd die Zaïre-Emery zal krijgen in het eerste elftal. Het elke dag op het trainingsveld staan met spelers als Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar is natuurlijk wel een enorme stimulans voor elke jonge speler. Maar er is uiteindelijk niets belangrijker dan wedstrijdritme opdoen. Als dat in de komende maanden en jaren uitblijft voor de zeventienjarige, kan PSG zomaar weer een megatalent kwijtraken.

Als centrale middenvelder moet Zaïre-Emery fysiek zijn mannetje kunnen staan. En ook al maakt niet iedereen een transformatie door als Leon Goretzka, het is wel iets waar de middenvelder nog stappen in kan maken. Gezien zijn positie kan hij nog wel wat accenten aanbrengen op defensief vlak. Ervaring op topniveau ontbreekt nog, al heeft Zaïre-Emery al meer dan eens laten zien dat hij onvermoeibaar is en niet vies is van hard werken. Op aanvallend gebied is er soms nog te weinig overtuiging, terwijl ook het voortouw nemen voor verbetering vatbaar is. Gelukkig voor de ambitieuze Zaïre-Emery zijn het allemaal geen onoverkomelijke problemen.

Lovende Ronald de Boer

De hype rond Zaïre-Emery heeft inmiddels ook Nederland bereikt. Analist Ronald de Boer was zaterdag lovend over de middenvelder na diens optreden tegen Stade Brest (1-2 zege). "Hij is net zeventien geworden. En als je dan al zó volwassen speelt... Normaal wordt het spannend in de laatste tien minuten, maar nee hoor. Ze laten hem gewoon negentig minuten staan. Hij doet helemaal geen gekke dingen en speelt zó volwassen. Het is een controleur, maar kan ook indribbelen als hij dat wil. Links en rechts, het is echt een spelversneller. Hij staat echt als een veldheer op het veld. En hij verblikt of verbloost niet als zeventienjarig jongetje. Het is echt fantastisch", aldus de lyrische oud-speler.

"Hij lijkt een beetje op Justin Kluivert, als ik zijn gezicht zie", ging De Boer verder met zijn analyse over de PSG-uitblinker. "Hij lijkt er een beetje op, ook hoe hij beweegt. Alleen staat hij iets meer naar achteren als controleur. Als je met dit soort spelers om je heen gewoon een basisplek hebt.... Je moet de wedstrijd (tegen Brest, red.) winnen en er gaan veel spelers uit. En hij blijft gewoon staan als zeventienjarig jochie. Knap. Hij werd uiteindelijk wel een beetje als rechtsback geposteerd, eigenlijk de hele rechterflank bestreek hij. Maar dat kan hij dus ook. Het is een multifunctionele jongen", zo besloot de geïmponeerde De Boer.