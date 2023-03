Schreuder onverbiddelijk: speler vergeet shirt en kan invalbeurt vergeten

Dinsdag, 14 maart 2023 om 17:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:37

Younes Taha viel maandag om een opmerkelijke reden niet in bij PEC Zwolle. De aanvaller annex middenvelder zou rond de 65ste minuut in het duel met De Graafschap zijn opwachting maken, maar daar zette trainer Dick Schreuder een streep door toen bleek dat Taha zijn shirt in de kleedkamer had laten liggen. "Hij had een onprofessioneel moment, op basis daarvan hebben we hem niet in laten vallen”, liet Schreuder na afloop weten tegenover De Stentor.

De eerste helft op De Vijverberg verliep soepel voor PEC, dat meerdere goede kansen kreeg. Alleen Lennart Thy wist echter te scoren, waardoor de tweede helft een spannende werd. Schreuder wilde in die tweede helft vers bloed brengen en stuurde Taha daarom van de bank. De oefenmeester zag echter dat Taha zijn wedstrijdshirt vergeten was en dus zette de twintigjarige creatieveling een sprint in om die alsnog te halen. Toen hij terugkwam met het shirt in zijn hand, verwees Schreuder Taha weer naar de bank.

Younes Taha vergeet zijn shirt in de kleedkamer: wissel gaat niet door ??? — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2023

"Hij had een onprofessioneel moment, op basis daarvan hebben we hem niet in laten vallen”, lichtte Schreuder toe bij De Stentor. "Het is eigenlijk een heel professionele speler. Dit kan gebeuren, we hebben er net kort over gesproken. Nu is het zand erover en we gaan weer door”, zei Schreuder. Heel lang lijkt Taha niet op zijn speelminuten te hoeven wachten. "Als het goed is gaat Younes vrijdag (tegen NAC Breda, red.) gewoon starten.”

Ook bij ESPN blikte Schreuder terug op het moment. "Soms gebeuren er dingen die hij niet moet doen", zei hij lachend. "We moeten wisselen op dat moment en als hij er niet is, dan komt hij er niet in. Dan komt er een ander in. Op basis daarvan heb ik hem niet in laten vallen. Daar wil ik verder ook niets mee zeggen. We hebben dat besproken in de kleedkamer met iedereen erbij. Dat is klaar en Taha gaat gewoon vrijdag spelen."

PEC hield stand in het uitduel met De Graafschap en trok de 0-1 voorsprong over de streep. Tegen NAC Breda moet vrijdag de volgende stap worden gezet naar promotie naar de Eredivisie. Taha is dit seizoen al meerdere keren van grote waarde gebleken voor de ploeg van Schreuder. De aanvallende middenvelder kwam dit seizoen 25 keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor elf treffers en één assist. Afgelopen zomer maakte hij transfervrij de overstap van Jong FC Volendam.