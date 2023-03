‘Feyenoord haalt opnieuw twee talenten uit het buitenland naar Nederland toe’

Samuel De Jesus dos Santos (17) en Naoye Koika (18) lopen de komende periode stage bij Feyenoord. Maandag kwam Feyenoord Youth Watcher via Twitter al met het nieuws over De Jesus dos Santos, een Braziliaanse middenvelder van voetbalinstituut Laranja Mecanica. Koike is een Japanse middenvelder die onder contract staat bij Maebashi Ikuei High School. Hij komt volgens 1908.nl binnenkort naar Rotterdam-Zuid toe. Beiden liepen eerder al eens stage bij Feyenoord en krijgen nu opnieuw de kans.

De Jesus dos Santos blijft voor tien dagen in Nederland voor zijn stageperiode bij Feyenoord Onder 18. In augustus speelde hij met dat elftal al een toernooi in Mexico. Tijdens dat toernooi speelden de jeugdproducten van Feyenoord onder meer wedstrijden tegen jeugdelftallen van Atlético Madrid, Seattle Sounders, Inter Miami, Pachuca, Necaxa, Guadalajara en Toluca. De Rotterdammers eindigden uiteindelijk derde in de poule.

Koike wordt in Japan gezien als een groot talent. De in februari 2005 geboren middenvelder komt met het Onder 18-elftal van de Maebashi Ikuei High School uit in de jeugdcompetitie Prince Takamado U18 Premier League East. In zeventien wedstrijden was de middenvelder goed voor negen doelpunten en één assist. In het verleden had Feyenoord met Shinji Ono al een succesvolle Japanner onder contract staan. Ono, die inmiddels 43 is en nog steeds op het hoogste niveau van Japan voetbalt, won met de Rotterdammers de UEFA Cup in 2002.

Mogelijk wil Feyenoord de twee buitenlandse talenten contracteren, om ze vervolgens door te verhuren aan FC Dordrecht. Maandagavond maakte 1908.nl bekend dat de koploper van de Eredivisie een intensief samenwerkingsverband aangaat met de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord wil met name buitenlandse talenten de kans geven om zich via Dordrecht te ontwikkelen. Momenteel speelt de Ivoriaanse Fransman Tidjany Chabral Touré al op huurbasis aan de Krommedijk.