Alleen ‘zaak-Negreira’ weerhoudt Barça van aantrekken gewenste verdediger

Dinsdag, 14 maart 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:06

Barcelona is dicht bij het aantrekken van Iñigo Martínez, zo weet Relevo te melden. Volgens het Spaanse medium is de verdediger van Athletic Club al akkoord gegaan met het geboden salarisvoorstel en de contractduur, maar houdt de zaak-Negreira het ondertekenen van de verbintenis op. Hoewel een transfer in de maak lijkt, is de entourage van de verdediger bezorgd om de economische instabiliteit van Barcelona en de mogelijke gevolgen van de zaak-Negreira.

De zaak-Negreira siert al wekenlang de krantenkoppen in Spanje. Barcelona wordt ervan verdacht miljoenenbetalingen te hebben gedaan aan DASNIL 95 SL, dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vicevoorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond. In totaal zou het gaan om een bedrag van zes miljoen euro, verspreid over een periode van 2000 tot 2018. Barcelona is inmiddels aangeklaagd voor corruptie, wat in het ergste geval zou kunnen leiden tot een degradatie uit LaLiga.

Martínez staat ook op de radar bij niet nadergenoemde internationale clubs, maar zoals het er nu voorstaat maken die alleen kans wanneer Barcelona in slechter financieel weer terechtkomt. Martínez en Barcelona moeten daarom de uitkomst van de zaak-Negreira afwachten. Nadat Martínez twee maanden niet in actie kon komen vanwege hielspoor, maakte hij op 1 maart zijn rentree in de verloren Copa del Rey-wedstrijd bij Osasuna (1-0). Ook in de daaropvolgende duels met Rayo Vallecano (0-0) en Barcelona (0-1) maakte hij de negentig minuten vol. Ondanks dat het resultaat van die wedstrijden tegenviel, liet Martínez een goede indruk achter.

De 31-jarige Spanjaard, die aan het einde van het seizoen uit zijn contract loopt, wil graag de overstap naar Barcelona maken. Hoewel hij zich gelukkig en gewaardeerd voelt in Bilbao, wil hij gezien zijn leeftijd de stap naar de top maken. De mandekker won in zijn carrière de Spaanse Supercup met Athletic en het EK Onder 21 met Spanje, maar hij wil meer titels winnen en in de Champions League spelen. Barcelona-trainer Xavi zou zijn landgenoot graag aantrekken vanwege zijn winnaarsmentaliteit en karakter. Bovendien ontbreekt het aan een linksbenige centrale verdediger in de selectie van Barcelona, na het vertrek van Clément Lenglet en Samuel Umtiti.