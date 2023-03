‘FIFA geeft klap op nieuwe WK-opzet met recordaantal wedstrijden’

Aan het wereldkampioenschap van 2026 gaan 48 landen deelnemen, zo meldt the New York Times dinsdagochtend. Daarmee komt er een einde aan het huidige format met 32 landen, verdeeld over acht groepen van vier teams, dat in het leven werd geroepen voor het WK van 1998 in Frankrijk. Volgens de Amerikaanse krant gaat de FIFA het nieuwe format donderdag bekend maken op een congres in Kigali.

Het komende WK wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In het nieuwe format worden 48 landen verdeeld over groepen van vier. FIFA-president Gianni Infantino was op het WK in Qatar content over het aantal landen per poule en wil dat dan ook graag doorzetten. “In veel poules bleef het tot de laatste minuut spannend”, zei hij. In 2026 gaat het WK elf dagen langer duren dan het vorige en worden er veertig (!) wedstrijden meer gespeeld. Het mondiale eindtoernooi telt daardoor een recordaantal van 104 wedstrijden.

De uiteindelijke winnaar speelt niet zeven, maar acht duels. De finale van het WK voetbal vindt plaats op zondag 19 juli 2026. Door het toegenomen aantal wedstrijden gaat de FIFA zelf ook een stuk meer geld verdienen. De wereldvoetbalbond rekent op een omzet van 11 miljard euro, vier miljard euro meer dan tijdens het afgelopen WK is verdiend.

In 2026 doet het grootste aantal landen ooit mee aan een WK. Het mondiale eindtoernooi begon met tussen de dertien en zestien landen in 1930, 1934, 1938 en 1950. Vanaf 1954 kreeg het toernooi een vast aantal deelnemers van zestien landen. Op het WK van Mexico in 1986 werden dit er 24, waarna het aantal sinds het toernooi in Frankrijk (1998) op 32 uitkwam.