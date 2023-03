Vrijgesproken Gregg Berhalter kan mogelijk terugkeren als bondscoach

Gregg Berhalter is vrijgepleit van huishoudelijk geweld en keert mogelijk terug als bondscoach van de Verenigde Staten. Er werd onderzoek gedaan naar een incident uit 1992 waarbij de 49-jarige oud-verdediger zijn huidige vrouw een trap tegen haar been had gegeven. Berhalter heeft dat in januari toegegeven en stelt dat hij tijdens het WK is gechanteerd met dit verhaal.

Danielle Reyna, moeder van de Amerikaanse middenvelder Giovanni Reyna, heeft het incident op 11 december 2022 gemeld bij de Amerikaanse voetbalbond (USSF). Dat deed ze omdat Berhalter haar zoon had bekritiseerd. Zo zou de twintigjarige speler van Borussia Dortmund weinig inzet hebben getoond op trainingen tijdens het eindtoernooi in Qatar. “Op basis van de feiten uit het onderzoek, is de juridische analyse dat het incident uit 1992 een werkgever er niet van kan weerhouden meneer Berhalter in dienst te nemen”, zo is de conclusie uit het onderzoeksrapport.

De onderzoekers waren onder de indruk van de houding en medewerking van kamp-Berhalter, maar niet van de moeder van Reyna. “Na verschillende pogingen om een interview te plannen, hebben we op 29 december twee korte telefoongesprekken gehad met mevrouw Reyna. Het is ons daarna niet gelukt om een vervolggesprek met haar of een gesprek met meneer Reyna te hebben.” Het is nog afwachten of de oud-speler van PEC Zwolle terugkeert als bondscoach. Met Amerika bereikte hij de achtste finales op het WK, waarin Oranje met 2-0 te sterk was.

De 44-voudig Amerikaans international speelde verder nog voor Crystal Palace, Energie Cottbus, 1860 München en Los Angeles Galaxy, alvorens hij in 2011 een punt achter zijn loopbaan zette. Daarna begon Berhalter direct als trainer, eerst als assistent bij LA Galaxy. Na twee jaar bij het Zweedse Hammarby IF te hebben gewerkt, werd hij in 2013 aangesteld als eindverantwoordelijke bij Columbus Crew. Sinds 2018 was hij bondscoach van Team USA.