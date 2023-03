Verwachtingen nemen alsmaar toe: 15-jarige ‘mini-Messi’ in zee met Mendes

Dinsdag, 14 maart 2023 om 13:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:34

Jorge Mendes gaat de belangen van Lamine Yamal behartigen. Dat bevestigt Fabrizio Romano, in navolging van Relevo-journalist Albert Rogé. De vijftienjarige Yamal geldt in Barcelona als mogelijk het grootste talent van La Masia en de Catalanen willen hem dan ook dolgraag een contract aanbieden wanneer hij eenmaal zestien wordt. Dat zal onder toeziend oog van Mendes gebeuren, zo wordt nu duidelijk.

Yamal, een linksbenige, dribbelvaardige rechtsbuiten, doorloopt de jeugdopleiding van Barcelona in moordend tempo. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij al bij de Onder 19, waar hij niet veel later uitgroeide tot jongste UEFA Youth League-speler aller tijden van de club. Hij mocht in september al een keer meetrainen met het eerste en liet toen een uitstekende indruk achter op Xavi. Spaanse sportmedia raakten daardoor in de ban van Yamal en nu voegt ook Romano zich bij de belangstellenden.

De transfermarktexpert meldt dinsdag dat 'mini-Messi' – zoals het officiële Twitter-account van LaLiga Yamal in 2019 liefkozend betitelde – in zee gaat met Mendes. De gerenommeerde zaakwaarnemer zal de onderhandelingen met Barcelona leiden wanneer Yamal eenmaal zestien wordt. Mendes had tot voor kort Cristiano Ronaldo in zijn stal en werkt nog altijd met onder meer Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Darwin Núñez en João Félix. Ook Ajacied Francisco Conceição behoort tot het cliëntenbestand van de Portugees.

Yamal stond begin maart nog 85 minuten op het veld in het Youth League-duel met AZ. De Spaan jeugd international kon echter niet imponeren en zag zijn ploeg met 0-3 afdruipen tegen de bezoekers. AZ bereikte daardoor een historische kwartfinaleplaats en neemt het aanstaande woensdag op tegen Real Madrid.